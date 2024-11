Verso Toscana 2025: summit Lega Salvini a Cascina

Getting your Trinity Audio player ready...

Verso Toscana 2025, summit Lega Salvini Toscana a Cascina in vista delle regionali.

Vertice dopo il botta e risposta con gli alleati di centrodestra Forza Italia che ha rilanciato le primarie aperte per individuare il candidato presidente alle regionali in Toscana nel 2025.

Oltre cento eletti nelle liste della Lega ad ogni livello istituzionale provenienti da tutte le province della Toscana si sono riuniti all’Euro hotel di Cascina per un incontro, voluto dalla segreteria regionale, segretario Luca Baroncini, e dal responsabile degli enti locali della Lega Toscana Marco Landi, consigliere regionale, per l’incontro ‘La Toscana dei territori’.

“Un’occasione di confronto molto partecipata finalizzata ad ascoltare e raccogliere istanze dei territori al fine di completare il programma della Lega Toscana che sarà portato anche nei gazebo e condiviso con iscritti, simpatizzanti e la popolazione tutta”, rendiconta Lega Salvini.

Oltre agli eletti della Lega nei Comuni e nelle Province ed i vari responsabili dei dipartimenti, presenti all’iniziativa anche l’europarlamentare Susanna Ceccardi, ex sindaca di Cascina, i parlamentari toscani, il responsabile regionale dipartimenti, il senatore Manfredi Potenti e il responsabile della comunicazione Eliseo Ucci. Presenti anche i deputati Tiziana Nisini e Andrea Barabotti.

Baroncini: “Vogliamo che il centrodestra vinca le regionali perché crediamo che l’alternanza dopo 55 anni di sinistra sia necessaria oltre che utile, visto come è gestita la nostra Regione. Sanità, infrastrutture, turismo, ambiente, sicurezza, centro per i rimpatri che manca: sono forse i principali esempi di una politica fallimentare della giunta Giani e al contempo sono invece materie sulle quali abbiamo idee chiare e posizioni approfondite e serie. Non c’è dubbio alcuno che la Lega Toscana sia in crescita e lo dimostrano i dati del tesseramento 2024 ma anche l’entusiasmo di oggi. E la qualità dei nostri eletti nei Comuni è la certificazione di una classe dirigente pronta per governare anche la Regione. A differenza di altri partiti anche della coalizione di centrodestra, la Lega Toscana ha scelto di partire dai temi e dal programma prima di far nomi. E questa assemblea è funzionale proprio a mettere i territori al centro, affinché tutte le province toscane siano davvero protagoniste, a partire dai Comuni”.

Landi: “La nostra regione è unica ma non è una, ma la somma di tante caratteristiche, peculiarità, bisogni. Per questa ragione è fondamentale confrontarsi, ascoltare e recepire le istanze provenienti dai tanti eletti della Lega nei consigli comunali e provinciali. Questo appuntamento è il primo di una serie di incontri che il nostro movimento ha in programma per valorizzare il lavoro dei nostri eletti e coordinare le attività ad ogni livello istituzionale”.