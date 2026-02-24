Rincari 2025, la Toscana si spacca: Siena seconda città più cara d’Italia, Pisa tra le più virtuose

FIREZE – La mappa dell’aumento del costo della vita delinea un quadro fortemente dicotomico per il territorio toscano. In base alla recente indagine elaborata dall’Unione Nazionale Consumatori, fondata sui dati Istat relativi all’inflazione media del 2024, la Toscana colloca ben tre capoluoghi nella parte più alta della graduatoria nazionale per gli aggravi economici a carico delle famiglie nel 2025, pur registrando al contempo un’importante eccezione in positivo.
Il dato statisticamente più rilevante a livello regionale è rappresentato da Siena, che si posiziona al secondo posto assoluto in Italia per l’aumento del costo della vita. La città registra un’inflazione del +2,4% (il tasso più elevato del Paese, condiviso a pari merito con Cosenza), un parametro che si traduce in una spesa supplementare stimata in 649 euro per un nucleo familiare medio rispetto ai costi sostenuti nel 2024.
La presenza toscana nella “top ten” delle città più onerose prosegue con Pistoia, posizionata al sesto posto nazionale. Con un tasso inflattivo del +2,1%, le famiglie pistoiesi sono chiamate ad affrontare un rincaro annuo pari a 568 euro. Immediatamente alle sue spalle, in settima posizione, figura Arezzo, dove un’inflazione del +2% determina un aggravio economico di 541 euro a famiglia.
Sul versante opposto dell’indagine, la Toscana esprime anche uno dei capoluoghi in cui l’impatto inflattivo risulta maggiormente contenuto, offrendo un sollievo ai bilanci domestici. Pisa si colloca infatti al nono posto nella graduatoria nazionale delle città più convenienti. Nel capoluogo, l’inflazione si è attestata al +0,9%, limitando la spesa aggiuntiva annua per le famiglie a 243 euro.