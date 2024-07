Paolini vola agli ottavi a Parigi: la tennista toscana batte Linette

Getting your Trinity Audio player ready...

BAGNI DI LUCCA – Paolini vola agli ottavi a Parigi: tennista toscana batte Linette

Jasmine Paolini vola agli ottavi a Parigi, la tennista toscana di Bagni di Lucca alle Olimpiadi batte in due set la polacca Magda Linette.

Jasmine Paolini, numero 5 al mondo, ha superato il secondo turno lunedì 29 luglio con il punteggio 6-4, -6-1 sulla terra rossa del Roland Garros conquistando così la qualificazione agli ottavi di finale del singolare femminile di Parigi 2024.

Jasmine Paolini via social subito dopo la vittoria: “Vittoria al secondo round sotto il sole nella bellissima Parigi. Sì! Sì! Al prossimo round! Forza Italia!”.

Paolini agli ottavi affronterà o la brasiliana Beatriz Haddad Maia, n.22 del ranking e 14 del seeding (3-0 i precedenti per l’azzurra), o la slovacca Anna-Kariolina Schmiedlova, n.67 WTA (6-1 i precedenti per l’azzurra).

Anche questa settimana, rende noto lunedì 29 luglio la Federazione italiana tennis e padel, sono sempre cinque le azzurre tra le prime cento. Leader tricolore si conferma Jasmine Paolini, sulla quinta poltrona mondiale grazie alla finale a Wimbledon (la seconda consecutiva, e in carriera, in un Major), che è stabile e ribadisce il best ranking: la tennista di Bagni di Lucca è la terza azzurra di sempre ad arrivare così in alto in classifica dopo Schiavone (n.4) ed Errani (n.5).