Toscana, polemica sui fondi post alluvione. Giani: “Senza commissario emergenza interrotta al 31 dicembre scorso”

FIRENZE – È polemica in Toscana per i fondi post alluvione. L’onorevole di Forza Italia Erica Mazzetti chiede conto sui ristori, il governatore Giani le risponde per le rime.

“Sono stato commissario fino al 31 di dicembre e abbiamo fatto opere di assoluta portata con le somme urgenze, basta andare a vedere tutta la nuova strutturazione a Campi. Il mio compito è terminato il 31 di dicembre e nonostante io avessi dato la disponibilità, nonostante avessimo sollecitato il governo ad ampliare l’emergenza, l’emergenza è stata bloccata al 31 di dicembre”. Così il presidente Eugenio Giani a proposito delle affermazioni di esponenti di Forza Italia su ristori e interventi in Toscana per il maltempo del novembre 2023.

Citando l’onorevole Erica Mazzetti, Giani raccomanda: “Interroghi i ministeri competenti; le opere sollecitate deve farle il ccmmissario della ricostruzione che oggi non c’è perché da due mesi. il ministero del suo stesso schieramento politico non lo ha ancora nominato: dal 31 di dicembre a oggi, che siamo a fine febbraio”. Giani precisa poi: “La norma che ha chiuso l’emergenza al 31 dicembre è stata votata dai parlamentari, non poteva essere sconosciuta alla parlamentare che solo una settimana fa presentava un’interrogazione per sollecitare la nomina a commissario di Fabrizio Curcio, che svolge funzioni per la Romagna”.