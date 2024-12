Getting your Trinity Audio player ready...

Capodanno in Toscana: luci, musica e divertimento

Firenze

Greenline Firenze

Ogni anno Firenze si veste di spettacoli di luce che danno nuova vita agli spazi urbani. Nel 2022-23 la manifestazione ha preso il nome di ‘Greenline‘. Quell’edizione ha avuto come tema i quattro elementi naturali – aria, acqua, terra e fuoco -, il rapporto uomo-natura e la buona cura del patrimonio, mentre lo scorso anno ha preso il sottotitolo de ‘Il giardino d’inverno’.

Punto fermo della manifestazione è il video-mapping proiettata su Ponte Vecchio, così come le proiezioni sulla facciata del Museo Galileo e della Camera di Commercio e sulla facciata dell’Istituto degli Innocenti, in piazza Santissima Annunziata. Interessati anche luoghi recentemente restaurati, come la ‘Torre della Zecca‘.

Il marchio ‘Greenline’ ha portato nuovi contenuti alle grandi installazioni luminose. L’idea è stata di raggiungere i luoghi della cittadinanza attiva per offrire nuovi spunti di riflessione sui temi dell’ecologia, del cambiamento climatico, della sostenibilità e del risparmio energetico.

Un evento in tutta la città

Ogni quartiere (oltre al centro storico), in quest’occasione, risplende in un suo luogo simbolo: nel Quartiere 2 sono previste luminarie in piazza delle Cure e piazza Savonarola, nel Quartiere 3 protagoniste piazza Elia dalla Costa a Gavinana e piazza Acciaiuoli al Galluzzo. E ancora nel Quartiere 4 viene allestito l’albero col tunnel luminoso in piazza dell’Isolotto e le luci in piazza Pier Vettori. Infine, nel Quartiere 5 compare una composizione di sfere in piazza Dalmazia. Prevista lì anche un’illuminazione di verde urbano in via di Novoli, alla rotonda all’inizio di via Carlo del Prete e in piazza del Terzolle.

Maggiori informazioni

Per restare aggiornati sui dettagli della prossima edizione e per riscoprire gli eventi delle scorse edizioni, si rimanda al sito di ‘GreenLine’.

Capodanno a Siena

Musica piazza dopo piazza per tutti i gusti e tutte le età: ‘Segui la festa’, il calendario degli eventi di Natale a Siena, celebrerà il 31 dicembre con eventi diffusi in tutto il centro storico. Piazza del Campo sarà il fulcro del brindisi di mezzanotte, ma tutta la città sarà interamente vivibile e vestita a festa fino a tarda notte per festeggiare l’inizio del 2025. Dance, gospel, pop, musica popolare, rock, musica itinerante: molteplici generi risuoneranno per le vie della città per soddisfare tanti gusti diversi, a partire dalle ore 22 fino alle ore 1, in un Capodanno diffuso

La mostra dei presepi all’acquario di Livorno

Anche l’acquario di Livorno in questo periodo organizza diverse iniziative. Ormai da alcuni anni va in scena la mostra ‘Presepi sommersi’, allestita tra la festa di Santo Stefano e l’Epifania: presepi originali di ceramica o terracotta, immersi nelle vasche espositive. Un modo originale di vivere le festività natalizie.

Per rimanere aggiornati, si rimanda al sito dell’acquario.

Capodanno a Pisa

A Pisa il Capodanno in piazza dei Cavalieri con ingresso libero è con il concerto di Elio e le storie tese.