La cucina italiana candidata a patrimonio Unesco corre con il Giro d’Italia

Getting your Trinity Audio player ready...

La cucina italiana si avvicina ad un riconoscimento importante: è ufficialmente candidata a diventare Patrimonio culturale immateriale dell’Umanità secondo l’UNESCO. Un traguardo che non riguarda solo l’eccellenza gastronomica o la fama internazionale di piatti iconici come pasta, pizza o gelato, ma l’intero universo culturale che ruota intorno al cibo, inteso come elemento identitario, sociale e comunitario.

La candidatura è stata promossa con il sostegno congiunto di istituzioni nazionali, cuochi, associazioni, ambasciatori del gusto e semplici cittadini, e mira a proteggere un sapere diffuso e collettivo, fatto di gesti tramandati, convivialità quotidiana e connessione con la terra. Il riconoscimento UNESCO, se approvato, non significherà solo prestigio internazionale, ma anche un impegno concreto nella tutela e nella trasmissione di queste pratiche culturali. La votazione avrà luogo a dicembre 2025 in India.

Per rafforzare l’interesse mediatico e sociale dell’evento, è stato inserito il logo “Io amo la cucina italiana” sulle maglie del Giro d’Italia, sia sulle classiche rosa, che sulla maglia bianca dei giovani talenti, su quella ciclamino, riservata al leader della classifica a punti, e sulla maglia azzurra, simbolo dei migliori scalatori.

Il giro d’Italia partirà ufficialmente il 9 maggio dall’Albania e arriverà a Roma il 1 giugno dopo aver toccato tutta l’Italia, tra cui tre tappe toscane.

Il 18 maggio infatti il giro correrà da Gubbio a Siena, successivamente, il 20 maggio, toccherà Lucca e Pisa, e finirà la sua parte toscana il 21 maggio tra Castelnovo ne monti e Viareggio.