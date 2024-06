Getting your Trinity Audio player ready...

Basket in Toscana, movimento in crescita. Più squadre femminili

Basket in Toscana, aumento delle squadre iscritte ai campionati regionali, crescita del movimento femminile ed un palcoscenico che ha visto disputarsi sul territorio tre delle sette finali nazionali dei campionati giovanili.

E’ il bilancio del Comitato Regionale Toscana Fip, presidente Massimo Faraoni.

Sono i numeri a certificare la bontà del lavoro svolto, sottolinea il Comitato Toscana. Il basket toscano in questa stagione ha registrato 712 squadre iscritte ai campionati (miglior risultato degli ultimi sette anni), contro le 677 della precedente stagione sportiva e 9329 gare gestite (119 in più rispetto al 2022/2023) delle quali 6539 giovanili (167 in più rispetto alla precedente stagione).

In crescita anche il movimento femminile, che quest’anno ha fatto registrare un incremento del 9,43% delle squadre (116 contro le 106 della passata stagione) e del 21,84% rispetto al 2021/2022 (87 squadre).

Faraoni: “Come Comitato ci siamo posti l’obiettivo di avvicinare i numeri delle iscrizioni di squadre femminili a quelli delle squadre maschili. Abbiamo inoltre sviluppato ‘Progetto Azzurri’ su tutte le province, con intervento dello staff tecnico regionale nel settore maschile e femminile e la partecipazione a tornei come il Carloni e Sabatini, oltre a manifestazioni come la Ludec Cup, il Memorial Fabbri, o appuntamenti fuori regione come il Torneo Street Basket a Porretta Terme, o il Torneo Città dei Papi ad Anagni. Appuntamenti, questi, che avvicinano ragazzi e ragazze allo sport della pallacanestro e contribuiscono alla crescita tecnica e personale degli atleti”.

Alla crescita del movimento si affianca poi il prestigio delle gare nazionali, evidenzia Fip, con la Toscana che quest’anno ha ospitato tre delle sette finali nazionali giovanili Fip, ed ha visto la partecipazione di 9 squadre regionali nelle sette competizioni: Estra Pistoia Basket 2000 e Firenze Basketball Academy per l’Under 19 Eccellenza, Pall. Prato 2000 per l’Under 17 Eccellenza, Lotar Persiane Polisportiva Sancat e Sesa Biancorosso Empoli per l’Under 15 Eccellenza, Firenze Basketball Academy per l’Under 17 Femminile, Basket Reggello Atlanta Hawks per l’Under 13 Maschile, ed Invictus Livorno Sacramento Kings per l’Under 13 Femminile.

Tre di queste competizioni si sono svolte in Toscana (Under 19 Eccellenza a Chiusi/Chianciano Terme, Under 15 Femminile a San Vincenzo, Under 19 Gold a Cecina), per un totale di quasi 500 ragazzi coinvolti e 40 squadre provenienti da tutta Italia.

La stagione sportiva 2023/2024 si è chiusa poi con l’assegnazione dei titoli giovanili regionali. Queste le squadre che hanno vinto le rispettive competizioni.

Campionati Maschili

Titolo Regionale Under 17 Eccellenza – Pallacanestro 2000 Prato

Titolo Regionale Under 15 Eccellenza – Lo.Ta.R. Persiane Polisportiva Sancat

Titolo Regionale Campionato Under 20 Silver – Lions Montemurlo

Titolo Regionale Under 19 Gold – Stella Marina Basket Cecina

Titolo Regionale Campionato Under 19 Silver – Argentario Basket

Titolo Regionale Campionato Under 17 Gold – Pastificio Caponi Calcinaia

Titolo Regionale Campionato Under 17 Silver – Centro Minibk Carrara

Titolo Regionale Campionato Under 15 Gold – Rosini Impianti SB Arezzo

Titolo Regionale Campionato Under 15 Silver – DLF Firenze

Titolo Regionale Campionato Under 14 Elite – ASD Scuola Basket Arezzo

Titolo Regionale Campionato Under 14 Silver – ASD Laurenziana Basket

Titolo Regionale Campionato Under 13 Jr NBA Championship – Basket Reggello Atlanta Hawks

Coppa Toscana Under 17 Eccellenza – Sesa Biancorosso Empoli

Coppa Toscana Campionato Under 15 Eccellenza – Pediatrica US Dil. Livorno

Coppa Toscana Campionato Under 19 Gold – US Affrico

Coppa Toscana Campionato Under 17 Gold – Clas Renault Don Bosco Livorno

Coppa Toscana Campionato Under 17 Silver – Valdicornia Venturina Terme

Coppa Toscana Campionato Under 14 Elite – USD Terranuova Basket

Coppa Toscana Under 14 Silver – CUS Firenze

Coppa Toscana Campionato Under 13 Jr NBA Championship – Scuola Basket Arezzo Phoenix Suns

Coppa Primavera Campionato Under 17 Silver – Mugello Basket

Campionati Femminili

Titolo Regionale Campionato Under 19 Femminile – Firenze Academy

Titolo Regionale Campionato Under 17 femminile – Firenze Academy

Titolo Regionale Campionato Under 15 femminile – Firenze Academy

Titolo Regionale Campionato Under 14 femminile – Firenze Academy

Titolo Regionale Campionato Under 13 Jr NBA Championship Femminile – Invictus Livorno Sacramento Kings

Coppa Toscana Campionato Under 19 Femminile – Basket Golfo Femminile

Coppa Toscana Campionato Under 17 Femminile – Le Mura Spring BK

Coppa Toscana Campionato Under 15 Femminile – CMB Valdarno

Infine, il minibasket, con le quattro feste di chiusura dell’anno sportivo a Follonica, Firenze-Bagno a Ripoli, Donoratico e Pisa. La festa di Follonica, ospitata dalla società ASD Follonica Basket, ha visto la partecipazione di quasi 300 bambine e bambini appartenenti alle categorie Aquilotti/Gazzelle, Scoiattoli/Libellule e Pulcini/Paperine, ossia a fasce di età comprese tra i 5 e gli 11 anni, che sono scesi in campo per partite 3vs3. A Firenze e Bagno a Ripoli la manifestazione è stata ospitata dalla società Firenze 2 Basket, ed ha coinvolto oltre 100 piccoli atleti, mentre a Donoratico l’organizzazione è stata curata dalla società Basket Donoratico, con 200 ragazzi partecipanti. A Pisa, infine, sotto l’organizzazione della Federazione Italiana Pallacanestro Minibasket Pisa si sono ritrovati oltre 200 bambini e bambine di 10 società del territorio.

Una serie di manifestazioni, queste, fa presente Fip, volte a promuovere l’attività sportiva ad una platea il più ampia possibile, partendo proprio dai più piccoli.