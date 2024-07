Getting your Trinity Audio player ready...

BAGNO A RIPOLI – Fabbri scatenato verso Parigi: record sfiorato: “Guardo a me stesso”

Leonardo Fabbri verso Parigi. Il campione di Bagno a Ripoli, oro europeo 2024 e argento mondiale 2023, nonché campione italiano 2024, alla vigilia delle Olimpiadi mette a segno un fantastico 22.90 nel getto del peso al meeting di Pergine Valsugana. A una manciata di centimetri dal suo record italiano di 22.95 realizzato a maggio a Savona, seconda miglior prestazione mondiale 2024.

Non solo. Leo Fabbri mette a segno una serie tutta over 22 metri: 22.05 al primo lancio, 22.28 al secondo, poi 22.81 e 22.24. Il 22.90 con cui sfiora il record italiano e i 23 metri al terzo lancio.

Leo Fabbri dopo la gara superlativa: “Sono consapevole di valere misure importanti e la condizione sta iniziando a essere quella giusta. È la mia terza gara ad almeno 22.90 se si considera anche il 22.91 di Asti. Tanta roba! Mi fa capire che ho lavorato veramente bene, la media è altissima. Ho piazzato subito il primo lancio oltre i ventidue, che è quello che cerco ogni volta. Agli Assoluti di La Spezia, dove ho vinto con 22.11, ero un po’ frustrato perché avevo lanciato male. Questa gara non era in programma, ma ho trovato un’atmosfera bellissima. Tutti guardano agli americani, Crouser e Kovacs, invece io guardo a me stesso. So che per lottare con loro si deve essere stabilmente a 22 e mezzo, fino all’anno scorso per me erano alieni, adesso sono rivali”.

Con la vittoria in Tentino, per Leo Fabbri la nona vittoria consecutiva nella stagione all’aperto 2024, sempre oltre i ventidue metri. Nella stessa gara il campione europeo indoor Zane Weir, allenato come Fabbri da Paolo Dal Soglio, torna a 21.21 dopo l’infortunio alla caviglia che lo ha condizionato nella prima parte di stagione.