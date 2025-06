Cinque laghi freschi e panoramici dove rifugiarsi d’estate in Toscana

Getting your Trinity Audio player ready...

Se il mare è troppo affollato e la montagna troppo distante, la Toscana offre una soluzione alternativa e incantevole per rinfrescarsi: i laghi. Circondati dal verde, perfetti per nuotare, fare picnic o semplicemente rilassarsi in tranquillità. Ecco 5 laghi toscani perfetti per una fuga estiva all’insegna del fresco e della natura.

Lago di Bilancino (Mugello)

Situato vicino a Barberino di Mugello, è il più grande lago artificiale della regione. Balneabile, attrezzato con stabilimenti e spiagge libere, ideale anche per kayak e windsurf. Perfetto per una giornata all’aria aperta a pochi chilometri da Firenze.

Lago dell’Accesa (Massa Marittima)

Piccolo lago naturale dalle acque limpide, immerso nella Maremma grossetana. Poco conosciuto, regala un’atmosfera intima e incontaminata. Attorno si trovano resti etruschi e sentieri immersi nel bosco.

Lago di Chiusi (Valdichiana)

A cavallo tra Toscana e Umbria, questo lago è una perla naturalistica dove è possibile fare birdwatching, noleggiare pedalò o rilassarsi lungo le sue sponde. Ideale anche per picnic e gite in bicicletta.

Lago di Santa Luce (Pisa)

Riserva naturale di grande valore ecologico. Sebbene la balneazione non sia consentita, è perfetto per una passeggiata rilassante o per ammirare la fauna selvatica. Atmosfera silenziosa e meditativa.

Lago di Pontecosi (Garfagnana)

Nel cuore della Garfagnana, tra montagne e castagneti, offre un paesaggio pittoresco e temperature sempre miti. Ottimo punto di partenza per escursioni e grigliate in compagnia.