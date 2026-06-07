Arezzo e Viareggio, confermato il calo dei votanti a chiusura del primo giorno ai seggi

AREZZO – Si attesta vicino ai cinque punti percentuali la flessione dei votanti rilevata alle 23 di questa sera (7 giugno) in coincidenza con la chiusura delle urne per la prima giornata di voto a Viareggio. Nella cittadina versiliese si è recato ai seggi il 36,84% degli aventi diritto, un dato in netto calo se confrontato con il 41,53% registrato alla stessa ora nel primo turno di quattordici giorni fa.

La contrazione dell’affluenza sul territorio viareggino risulta comunque leggermente inferiore rispetto alla media riscontrata a livello nazionale, dove il calo complessivo dell’affluenza si è attestato intorno al 7%. Una tendenza all’astensionismo che fotografa una generale minore partecipazione degli elettori in questa seconda fase della tornata amministrativa.

Il trend al ribasso ha caratterizzato anche l’altro importante appuntamento elettorale della Toscana, ovvero il ballottaggio nel capoluogo di Arezzo. Nelle sezioni aretine la percentuale dei votanti si è fermata al 40,81%, mostrando una flessione speculare rispetto al 45,61% che si era registrato alla chiusura della prima domenica di voto della sfida originaria.

Per gli elettori che non hanno ancora espresso la propria preferenza resta comunque la finestra di domani, lunedì 8 giugno: i seggi riapriranno la mattina dalle 7 e rimarranno accessibili fino alle 15, momento in cui si concluderanno definitivamente le operazioni di voto per lasciare spazio allo scrutinio immediato delle schede.