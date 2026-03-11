Auto contro tir sulla statale 3 Bis Tiberina: scatta il senso unico alternato

PIEVE SANTO STEFANO – Un incidente si è verificato sulla strada statale 3 Bis Tiberina al chilometro 161, nel territorio comunale di Pieve Santo Stefano .

Il sinistro, per il quale sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine, ha coinvolto un veicolo leggero e un mezzo pesante.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine. Per consentire la gestione della viabilità e le operazioni di messa in sicurezza dell’area, il traffico in direzione sud viene regolato con senso unico alternato gestito dalla polizia stradale di Città di Castello, mentre in direzione nord i veicoli vengono deviati all’interno dell’area di cantiere Tevere 4 con il supporto dei movieri del personale Anas.

Si registrano rallentamenti in entrambe le direzioni.