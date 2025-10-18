13.3 C
Firenze
domenica 19 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Auto ribaltata in autostrada: due feriti sull’A1

In ospedale due uomini di 55 e 22 anni, che erano riusciti a uscire autonomamente dall’abitacolo prima dell’arrivo dei soccorritori

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Auto ribaltata in autostrada: due feriti sull'A1
Auto ribaltata in autostrada: due feriti sull'A1 (foto vigili del fuoco)
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

AREZZO – Incidente nel pomeriggio di oggi sull’autostrada A1, al chilometro 368 in direzione nord, nel territorio aretino. Una sola vettura è rimasta coinvolta nel sinistro, avvenuto intorno alle 17,50.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Arezzo, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’auto, successivamente affidata al soccorso stradale. Gli occupanti del mezzo, due uomini di 55 e 22 anni, erano riusciti a uscire autonomamente dall’abitacolo prima dell’arrivo dei soccorritori.

Entrambi sono stati presi in carico dal personale sanitario del 118 della Asl Tse e trasportati in codice giallo al pronto soccorso di Arezzo. Sul posto sono intervenute un’ambulanza infermierizzata proveniente da Monte San Savino e un mezzo della Croce Bianca di Arezzo, oltre alla polizia stradale, che ha gestito la viabilità e i rilievi dell’incidente.

L’intervento si è concluso poco prima delle 19.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
13.3 ° C
15.3 °
11.7 °
69 %
1.8kmh
0 %
Dom
20 °
Lun
20 °
Mar
18 °
Mer
18 °
Gio
15 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2055)ultimora (1394)vid (275)tec (96)Lav (79)sal (67)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati