Auto ribaltata in autostrada: due feriti sull’A1

AREZZO – Incidente nel pomeriggio di oggi sull’autostrada A1, al chilometro 368 in direzione nord, nel territorio aretino. Una sola vettura è rimasta coinvolta nel sinistro, avvenuto intorno alle 17,50.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Arezzo, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’auto, successivamente affidata al soccorso stradale. Gli occupanti del mezzo, due uomini di 55 e 22 anni, erano riusciti a uscire autonomamente dall’abitacolo prima dell’arrivo dei soccorritori.

Entrambi sono stati presi in carico dal personale sanitario del 118 della Asl Tse e trasportati in codice giallo al pronto soccorso di Arezzo. Sul posto sono intervenute un’ambulanza infermierizzata proveniente da Monte San Savino e un mezzo della Croce Bianca di Arezzo, oltre alla polizia stradale, che ha gestito la viabilità e i rilievi dell’incidente.

L’intervento si è concluso poco prima delle 19.