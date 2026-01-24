10.9 C
Firenze
sabato 24 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Carabinieri salvano un’anziana da un principio d’incendio in casa

La donna presentava difficoltà respiratorio perché il fumo aveva invaso l'appartamento partendo da camino e canna fumaria

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Carabinieri salvano un'anziana da un principio d'incendio in casa (foto carabinieri)
1 ' di lettura

SANSEPOLCRO – È accaduto venerdì sera. I carabinieri della compagnia di Sansepolcro sono intervenuti per un principio di incendio che si era sviluppato all’interno della casa di una pensionata ultranovantenne.

Era ormai sera inoltrata quando i carabinieri, nel corso del servizio di pattuglia per il controllo del territorio, hanno notato delle rilevanti fiamme, che spuntavano dalla canna fumaria di un camino. Intuito il pericolo, i carabinieri biturgensi si sono precipitati verso l’abitazione per verificare e prevenire che l’incendio si propagasse.

Hanno fatto giusto in tempo, poiché all’interno della casa si trovava un’anziana donna che era visibilmente in difficoltà respiratorie ed in stato confusionale. Il fumo, in pochissimo tempo, aveva invaso completamente l’abitazione, mentre le fiamme prendevano sempre più corpo all’interno del camino e della canna fumaria.

Provvidenziale l’intervento dell’Arma, che con l’attenta vigilanza e la consueta rapidità di intervento, ha soccorso la signora portandola all’esterno dell’appartamento, permettendole di tornare a respirare, per poi far intervenire i vigili del fuoco e domare le fiamme, così evitando che l’intero stabile (in cui abitano anche altre famiglie) venisse gravemente compromesso dall’incendio che si stava sviluppando.

L’anziana, ormai in salvo, è poi stata affidata alle cure dei propri familiari che l’hanno ospitata in attesa di poter sistemare l’appartamento.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
pioggia moderata
10.9 ° C
11.8 °
9.3 °
80 %
2.1kmh
75 %
Sab
11 °
Dom
10 °
Lun
9 °
Mar
10 °
Mer
8 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1390)ultimora (1238)Eurofocus (56)sport (52)demografica (44)vigili del fuoco (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati