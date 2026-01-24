Carabinieri salvano un’anziana da un principio d’incendio in casa

SANSEPOLCRO – È accaduto venerdì sera. I carabinieri della compagnia di Sansepolcro sono intervenuti per un principio di incendio che si era sviluppato all’interno della casa di una pensionata ultranovantenne.

Era ormai sera inoltrata quando i carabinieri, nel corso del servizio di pattuglia per il controllo del territorio, hanno notato delle rilevanti fiamme, che spuntavano dalla canna fumaria di un camino. Intuito il pericolo, i carabinieri biturgensi si sono precipitati verso l’abitazione per verificare e prevenire che l’incendio si propagasse.

Hanno fatto giusto in tempo, poiché all’interno della casa si trovava un’anziana donna che era visibilmente in difficoltà respiratorie ed in stato confusionale. Il fumo, in pochissimo tempo, aveva invaso completamente l’abitazione, mentre le fiamme prendevano sempre più corpo all’interno del camino e della canna fumaria.

Provvidenziale l’intervento dell’Arma, che con l’attenta vigilanza e la consueta rapidità di intervento, ha soccorso la signora portandola all’esterno dell’appartamento, permettendole di tornare a respirare, per poi far intervenire i vigili del fuoco e domare le fiamme, così evitando che l’intero stabile (in cui abitano anche altre famiglie) venisse gravemente compromesso dall’incendio che si stava sviluppando.

L’anziana, ormai in salvo, è poi stata affidata alle cure dei propri familiari che l’hanno ospitata in attesa di poter sistemare l’appartamento.