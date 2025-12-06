8.8 C
Firenze
sabato 6 Dicembre 2025
Due feriti nello scontro fra auto sulla Arezzo – Battifolle

Uno dei due mezzi è finito fuori strada ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberare l'occupante

Cronaca
REDAZIONE
Due feriti nello scontro fra auto sulla Arezzo - Battifolle (foto vigili del fuoco)
AREZZO – Incidente stradale sul raccordo autostradale Arezzo – Battifolle. 

I vigili del fuoco del comando di Arezzo, sede centrale sono intervenuti nella notte per un  tamponamento tra due autovetture, ciascuna con un occupante a bordo: nello scontro una delle due è fuoriuscita dalla sede stradale nel campo adiacente. L’intervento della squadra dei vigili del fuoco è valso a supportare gli equipaggi sanitari nella stabilizzazione e trasporto all’ambulanza della persona dell’auto fuori strada ed alla messa in sicurezza dei veicoli e dell’area coinvolti, oltre ad illuminare il luogo dell’evento in attesa del soccorso meccanico e dei rilievi di legge.

Sul posto due ambulanze dell’emergenza sanitaria e la polizia locale di Arezzo che per rilievi e soccorsi ha bloccato il traffico sul raccordo. 

