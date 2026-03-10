9.2 C
Firenze
martedì 10 Marzo 2026
Fiamme nel bosco a Castel Focognano: in azione vigili del fuoco e volontari Aib

L'incendio ha interessato principalmente la vegetazione del sottobosco in un’area particolarmente impervia

Cronaca
REDAZIONE
Fiamme di bosco a Castel Focognano (foto vigili del fuoco)
CASTEL FOCOGNANO – Nel pomeriggio di ieri (9 marzo) una squadra del comando dei vigili del fuoco del distaccamento di Bibbiena è intervenuta per incendio di bosco in località Salutio, nel comune di Castel Focognano.

Le fiamme hanno interessato principalmente la vegetazione del sottobosco in un’area particolarmente impervia, che ha reso più difficoltoso raggiungere il luogo dell’incendio e di conseguenza il suo spegnimento.

Sul posto è intervenuto anche personale antincendio boschivo della Regione Toscana.

