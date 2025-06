Muore dopo l’uscita di strada: probabile un malore fatale

Getting your Trinity Audio player ready...

BUCINE – Strada ancora fatale oggi (3 giugno) in provincia di Arezzo. Morto un uomo di 64 anni uscito di strada lungo la provinciale 18, probabilmente a causa di un malore

È accaduto questa mattina intorno alle 10 a Bucie. Sul posto hanno tentato le manovre rianimatorie i sanitari dell’ambulanza infermierizzata della Misericordia della Valdambra. Allertato anche l’elisoccorso Pegaso 2 di cui, purtroppo. non c’è stato bisogno. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia municipale di Bucine.

L’auto su cui viaggiava l’uomo è uscita di strada per cause in corso di accertamento ma non si esclude che l’uomo sia stato colto da un malore alla guida.