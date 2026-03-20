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Oltre 7 chili di marijuana nel bagagliaio: arrestato

Un 25enne di origini napoletane ha cercato di eludere i controlli dei carabinieri immettendosi contromano in una strada secondaria

Cronaca
REDAZIONE
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Oltre 7 chili di marijuana nel bagagliaio: arrestato (foto carabinieri)
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AREZZO – I carabinieri del Reparto operativo di Arezzo hanno arrestato un 25enne, originario di Napoli, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, durante un servizio di controllo svolto nel quartiere Giotto, l’attenzione dei militari dell’Arma è stata attirata da un’autovettura Renault Modus, il cui conducente, alla vista dei carabinieri, ha cercato di immettersi contromano in una strada secondaria.

A quel punto sono scattati i controlli del 25enne, il quale, non solo non ha fornito alcuna plausibile giustificazione della sua presenza sul territorio aretino, ma è apparso sin da subito agitato per le operazioni svolte dai carabinieri.

Proprio l’atteggiamento assunto dall’uomo, ha convinto i militari dell’Arma ad approfondire il controllo e a procedere alla perquisizione dell’autovettura, nel cui bagagliaio, è stato rinvenuto un pacco contenente 15 involucri di marijuana, conservati sottovuoto, del peso complessivo di circa 7,3 chili. 

La droga è stata sequestrata, mentre l’uomo, arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato condotto, su disposizione dell’autorità giudiziaria aretina, alla locale casa circondariale.

Sono in corso ulteriori indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Arezzo, per verificare la destinazione e la provenienza di una così ingente quantità di marijuana.

© Riproduzione riservata

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