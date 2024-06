Rapina alla ditta orafa: bottino da 700mila euro a Badia al Pino

Getting your Trinity Audio player ready...

Rapina dal bottino ricco nella mattinata di ieri (28 giugno) a Badia al Pino, nel comune di Civitella Valdichiana.

Nel mirino di malviventi ben organizzati e senza scrupoli la ditta Italiana Horo. I banditi, che hanno agito con particolare spregiudicatezza e violenza, hanno rapinato 15 chili di verghe d’oro, oro grezzo non lavorato, per un valore che si aggira intorno ai 700mila euro.

L’assalto è avvenuto verso mezzogiorno, davanti all’azienda di via di Pescaiola a Badia al Pino. Il proprietario della ditta, un anziano 82enne, e un suo dipendente stavano trasferendo il materiale prezioso in un furgone per il trasporto quando i criminali sono intervenuti, utilizzando spray urticante per immobilizzare le vittime.

I carabinieri della locale stazione di Badia al Pino, allertati immediatamente, sono giunti sul posto insieme ad un’ambulanza per fornire assistenza medica ai due orafi. Sono così partite le indagini per individuare i responsabili, analizzando vari aspetti del furto, anche attraverso l’analisi delle telecamere di videosorveglianza. Sembra evidente che i ladri conoscessero le abitudini delle vittime e che abbiano agito con estrema sicurezza nonostante fosse pieno giorno. Facile, per loro, la fuga attraverso strade secondarie, vista anche la vicinanza con l’ingresso dell’autostrada.

Il distretto orafo, noto per le sue aziende ricche di materie prime preziose, continua ad essere un bersaglio allettante per la criminalità (di due settimane fa un furto da due milioni di euro in una ditta di Castiglion Fibocchi) e torna, da parte del settora, a levarsi alta la richiesta di una maggiore vigilanza per proteggere le imprese vulnerabili.