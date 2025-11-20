Incendio nella notte ad Arezzo: a fuoco il deposito di una ditta orafa

Getting your Trinity Audio player ready...

AREZZO – Momenti di apprensione ieri sera (19 novembre) ad Arezzo, in Via Calamandrei. Un incendio è scoppiato all’interno di una fabbrica orafa, facendo scattare l’allarme e il rapido intervento dei soccorsi.

Le fiamme si sono originate in un deposito esterno alla struttura. Il rogo rischiava di estendersi pericolosamente, ma il lavoro delle squadre dei vigili del fuoco, giunte dalla centrale di Arezzo e dal distaccamento di Bibbiena, è stato decisivo. I pompieri, intervenuti con autopompa, autobotte e autoscala, hanno circoscritto l’incendio.

Il fuoco è riuscito a penetrare solo nella prima ala del capannone principale, ma è stato fermato in tempo. È stata così salvata l’area di produzione e lavorazione, cuore pulsante dell’azienda, che non ha subito danni.

Il bilancio finale è fortunatamente lieve: nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita. Sul posto, per gestire la viabilità e le procedure di rito, sono intervenuti anche carabinieri, polizia e, a titolo precauzionale, un’ambulanza del 118.