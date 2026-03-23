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Ruba profumi in un negozio di abbigliamento e scappa: fermato dalla polizia

Obblgo di firma in attesa del processo. il questore ha anche adottato il Dacur urbano nei confronti del trentenne arrestato

Cronaca
REDAZIONE
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Polizia in azione (foto Adn Kronos)
1 ' di lettura

AREZZO – Nel pomeriggio di ieri (22 marzo) è giunta una chiamata al 112 che segnalava un furto appena consumato all’interno di un noto negozio di abbigliamento del centro città.

Immediatamente le volanti sono arrivate nel punto vendita dove, insieme all’addetto alla sicurezza, sono riuscite a bloccare un uomo, italiano, poco più che trentenne, che poco prima era riuscito ad arraffare dagli scaffali alcuni flaconi di profumo e stava cercando di scappare.

La prontezza dell’addetto alla sicurezza, unitamente alla tempestività di intervento degli equipaggi dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, hanno quindi permesso di bloccare il rapinatore che aveva tentato di opporre una violenta resistenza per guadagnarsi la fuga sia nei confronti dell’operatore del punto vendita che successivamente nei confronti degli agenti giunti sul posto.

Vista la gravità del fatto e l’allarme provocato all’interno del negozio in quel momento gremito di persone ne è scattato l’arresto che questa mattina (23 marzo), durante il giudizio per direttissima, è stato convalidato con la previsione cautelare dell’obbligo di firma giornaliera in un comando di polizia.

Nei confronti del soggetto, recidivo per simili gravi condotte, il questore ha pure adottato il Dacur urbano, ovvero quel provvedimento amministrativo di prevenzione per tutelare la sicurezza e il decoro urbano vietandogli l’accesso negli esercizi pubblici lungo le vie e piazze del centro città.

 

© Riproduzione riservata

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