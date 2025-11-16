16 C
Firenze
domenica 16 Novembre 2025
Scontro fra due auto allo svincolo della Perugia – Bettolle: una donna in ospedale

L'incidente all'alba all'uscita di Cortona: in codice giallo all'ospedale Le Scotte di Siena una 54enne. Dinamica al vaglio dei carabinieri

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Scontro fra due auto allo svincolo della Perugia - Bettolle: una donna in ospedale
Scontro fra due auto allo svincolo della Perugia - Bettolle: una donna in ospedale (foto vigili del fuoco)
Meno di 1 ' di lettura
CORTONA – Incidente fra due auto all’alba all’uscita di Cortona del raccordo Bettolle – Perugia. 

Due le auto coinvolte, una delle quali è finita fuori strada. All’interno una donna di 54 anni estratta dal personale dei vigili del fuoco e affidata al personale del 118: è arrivata in codice giallo all’ospedale Le Scotte di Siena. 

Sul posto sono arrivate l’auto medica, l’ambulanza della Misericordia di Cortona e i locali carabinieri, che si occuperanno della dinamica dell’incidente e delle eventuali responsabilità.

