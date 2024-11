Si ferma per soccorrere due donne in un’auto ribaltata: travolto e ucciso

Getting your Trinity Audio player ready...

AREZZO – Tragica carambola sulla statate 680 all’imbocco dello svincolo della Due Mari a San Zeno, nel comune di Arezzo.

Un’auto, per cause al vaglio della polizia municipale, si è ribaltata ed è finita in una scapata. Un uomo di 84 anche ha visto l’accaduto si è fermato, è sceso dalla sua autovettura per prestare soccorso ma è stato a sua volta falciato da un’auto che sopraggiungeva ed è morto.

La vittima sarebbe un sordomuto e questo potrebbe giustificare il fatto che non si è accorto del sopraggiungere di una vetta.

Sul posto sono arrivate tre ambulanze, un’auto medica, i vigili del fuoco e la polizia municipale. Per l’anziano non c’era niente da fare ed è stato constatato il decesso. Le due occupanti dell’auto nel fosso, una 23enne e una 18enne sono state liberate dal mezzo e trasportate in codice giallo all’ospedale di Arezzo.

Gravi i disagi al traffico visto che il tratto di superstrada è stato chiuso.