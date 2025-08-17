Si infortuna a una gamba sul monte Penna: in ospedale

Getting your Trinity Audio player ready...

CHIUSI DELLA VERNA – Giornata ancora difficile per gli escursionisti in Toscana.

Vigili del Fuoco del comando di Arezzo, distaccamento di Bibbiena e l’elicottero Drago del reparto volo di Arezzo, sono intervenuti nel primo pomeriggio di oggi (17 agosto) per un soccorso a persona in luogo impervio nel comune di Chiusi della Verna, in località Monte Penna.

Raggiunto l’infortunato dal personale sanitario del 118 è stato constatato un trauma ad una gamba; dopo pochi minuti sono stati verricellati gli aerosoccorritori dal Drago dei vigili del fuoco e di concerto con l’emergenza sanitaria ne è stato disposto il trasporto con l’elicottero all’ospedale San Donato di Arezzo.