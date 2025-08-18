23.8 C
Tre feriti gravi nello scontro fra un’auto e una moto a Marciano della Chiana

Fra i coinvolti c'è anche un minorenne, portato all'ospedale Le Scotte di Siena assieme al 45enne con cui viaggiava e a un anziano

Cronaca
REDAZIONE
Tragico incidente a Gavorrano, morta una coppia sull'Aurelia
MARCIANO DELLA CHIANA – Pauroso incidente all’ora di pranzo fra un’auto e una moto sulla provinciale della Misericordia. 

Sul posto sono ntervenute l’infermierizzata della Pubblica Assistenza di Foiano e le forze dell’ordine ed è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso.

In ospedale, tutti con codici gravi, sono finiti un 45enne assieme a un minore condotti con l’elisoccorso all’ospedale Le Scotte di Siena e un uomo di 75 anni, anch’egli portato a Siena.

 

