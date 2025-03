Viaggiavano in autostrada con oltre 30mila euro di banconote false: in manette

Getting your Trinity Audio player ready...

AREZZO – Trasportavano in auto banconote false per oltre 30mila euro: in manette.

Due pattuglie della Polizia Stradale di Arezzo-Battifolle e di Ponte a Poppi, durante il consueto pattugliamento della A1 hanno proceduto al controllo di una Fiat Panda con a bordo due cittadini italiani provenienti da Napoli e diretti verso nord.

I due uomini, già segnalati in passato alle forze dell’ordine, sono apparsi eccessivamente agitati per un normale controllo di polizia e, alle richieste dei poliziotti di conoscere il motivo del loro viaggio, hanno fornito risposte confuse e discordanti.

Così, gli esperti poliziotti hanno deciso di approfondire il controllo, rinvenendo, dietro al cassetto portaoggetti dell’autovettura, un totale di 602 banconote da 50 euro le quali, analizzate con la lampada di Wood, sono risultate false per la mancanza di alcuni elementi di sicurezza.

I due sono stati arrestati, condotti in carcere e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria.