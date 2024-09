Arezzo, Porta Sant’Andrea vince la Giostra del Saracino della Madonna del Conforto

Getting your Trinity Audio player ready...

AREZZO – Tradizione e sfida per un pomeriggio che Arezzo vive ogni anno con grande passione ed emozione. È la Giostra del Saracino, manifestazione storica che vede i quattro antichi quartieri della città di Arezzo battersi alla ricerca del miglior colpo di lancia contro un simulacro, il Buratto.

Porta Sant’Andrea vince la Giostra del Saracino della Madonna del Conforto giunta alla 146esima edizione e riporta nella propria sede la Lancia d’Oro dedicata all’ottavo centenario delle Stimmate di San Francesco grazie al cinque di Tommaso Marmorini e al quattro e al tre di Saverio Montini, marcati rispettivamente nella carriera regolare e in quella di spareggio.



È Elia Cicerchia ad aprire per primo la sfida al Buratto in sella a Toni, che ha sostituito l’infortunata Olympia, ma il primo tiro di Porta Santo Spirito non va oltre il 3. Per secondo scende sulla lizza Porta Crucifera che affida la prima carriera a Lorenzo Vanneschi. Il giostratore rossoverde in sella a Pinocchio avanza senza indugio contro il Buratto e centra il massimo punteggio, è 5 e la piazza esplode. Sant’Andrea manda al pozzo Tommaso Marmorini in sella all’esordiente Toro Seduto, anche il biancoverde trafigge al cuore il Buratto e anche Sant’Andrea è a quota 5. Chiude la prima serie di carriere Porta del Foro con Francesco Rossi che insieme a Penelope marca 4 punti.

Si riparte, Gianmaria Scortecci insieme a Doc va veloce contro il Buratto e colpisce il centro, un 5 che gli fa guadagnare l’ovazione dei suoi quartieristi ma che con tutta probabilità non servirà a restare in Giostra. I sogni gialloblù vengono infatti spenti definitivamente da Porta Crucifera con Gabriele Innocenti che in sella a Chicca colpisce il 4 e porta a 9 il punteggio dei rossoverdi estromettendo la Colombina a quota 8. Tocca di nuovo a Porta Sant’Andrea con Saverio Montini che in sella a Conte Darko cerca il centro ma non va oltre il 4 raggiungendo Porta Crucifera a quota nove. Davide Parsi deve centrare obbligatoriamente il 5 per andare agli spareggio con Colcitrone e Sant’Andrea, ci prova ma senza successo, è solo 4.

Siamo agli spareggi, Porta Crucifera affida tutte le sue speranze a Lorenzo Vanneschi ma il giostratore rossoverde colpisce il 3 che viene ulteriormente decurtato di due punti per carriera lenta: 1 punto. Sant’Andrea è già pronto alla festa, è tutto facile per Saverio Montini al quale basterebbe anche un 2 per vincere la Giostra. Il giostratore biancoverde colpisce il 3 e la piazza esplode per la 39esima vittoria.

In tribuna era presente Nikki Perez vicesindaco della città californiana di Burbank, neo gemellata con Arezzo, che ha visto la giostra insieme al sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli.

Durante il corteo che precede la Giostra e successivamente in piazza Grande durante la manifestazione che precede l’evento si sono verificati tafferugli, le cui valutazioni sono nelle mani delle forze dell’ordine.