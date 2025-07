200 anni di Fattori: Livorno lo celebra con una mostra-evento

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Livorno si prepara a rendere omaggio al suo artista più celebre: Giovanni Fattori, simbolo della pittura italiana dell’Ottocento e figura chiave del movimento dei Macchiaioli. In occasione dei 200 anni dalla nascita, dal 6 settembre 2025 all’11 gennaio 2026, Villa Mimbelli ospiterà la mostra Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura, con oltre 200 opere tra dipinti, disegni e acqueforti, molte delle quali mai esposte prima.

Curata da Vincenzo Farinella, l’esposizione racconta l’evoluzione di un artista libero, capace di cogliere con sguardo autentico la vita rurale, i paesaggi toscani, i moti risorgimentali e l’umanità dei suoi personaggi.

Un progetto che va oltre la mostra

L’evento dà il via al programma W Fattori, promosso dal Comune di Livorno per valorizzare la figura dell’artista e trasformare Villa Mimbelli in un nuovo centro culturale vivo e inclusivo. Tra le novità: il restauro del Piccolo Teatro Storico, un punto ristoro nel parco e il rilancio dei Granai della Villa, futuri spazi espositivi.

Un percorso nei luoghi dell’artista

Con il progetto I luoghi di Fattori, l’intera città diventa museo a cielo aperto. Attraverso targhe con Qr Code, sarà possibile esplorare i luoghi simbolo della vita del pittore, dalla casa natale ai paesaggi dipinti, fino alla celebre Tamerice di Antignano.

Info mostra

Villa Mimbelli, Livorno – Via San Jacopo in Acquaviva 65

Dal 6 settembre 2025 all’11 gennaio 2026