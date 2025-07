La Toscana si conferma tra le capitali italiane della pizza di qualità

Getting your Trinity Audio player ready...

La Toscana continua a distinguersi nel panorama gastronomico nazionale, mantenendo una posizione di rilievo nella classifica 50 Top Pizza Italia 2025. Nonostante un lieve calo rispetto all’anno precedente – con la perdita di tre locali in graduatoria – la regione resta saldamente tra le protagoniste, con sette pizzerie toscane presenti nella Top 100, a fronte di oltre 518 locali recensiti e 100.000 visitati in tutta Italia.

A livello nazionale, il primo posto è andato a I Masanielli di Francesco Martucci (Caserta), seguiti ex aequo da Diego Vitagliano Pizzeria (Napoli) e Confine (Milano), mentre il terzo gradino del podio è stato occupato da Seu Pizza Illuminati (Roma).

Apogeo e La Fenice guidano l’eccellenza toscana

La migliore rappresentante toscana nella classifica è Apogeo di Pietrasanta, che conquista la 19esima posizione, salendo di un gradino rispetto al 2024. La pizzeria di Massimo Giovannini e Barbara Boniburni viene descritta come “un gioiello per gli amanti della pizza”, con ambiente moderno e accogliente, servizio impeccabile e un’offerta che spazia da pizze croccanti e saporite cotte a legna a una selezione curata di vini e birre artigianali.

L’altra protagonista del territorio è La Fenice Pizzeria Contemporanea di Manuel Maiorano a Pistoia, che compie un notevole balzo in avanti: dal 30esimo al 21esimo posto. Il locale si distingue per l’uso di ingredienti di alta qualità, un impasto a lunga lievitazione (fino a 48 ore), topping creativi e un’atmosfera calda, dove ogni dettaglio racconta cura e passione per la pizza.

Tante conferme e una nuova promessa nel Mugello

Tra i nomi storici della pizza toscana troviamo anche: ‘O Scugnizzo ad Arezzo (in crescita di due posizioni), che festeggia i suoi 25 anni di attività con una proposta fedele alla tradizione napoletana, celebrata per impasto, cottura e ingredienti di altissimo livello. La pizza Pirchipetola, con prosciutto San Daniele 24 mesi e pomodoro corbarino candito, è tra le più apprezzate.

Giovanni Santarpia a Firenze, ora al 34esimo posto, che continua a offrire pizze napoletane autentiche in un ambiente raffinato. Le sue Santarpizze – tra classiche e versioni a vapore – sono un viaggio nei sapori che conquista al primo assaggio.

Il Vecchio e il Mare (48esimo) e Giotto (49esimo), entrambi a Firenze, si consolidano come ristoranti-pizzeria di riferimento. Il primo, diretto da Pasquale Naccari, si distingue per l’unione tra cucina di mare e pizza di qualità, mentre il secondo, grazie alla mano esperta di Marco Manzi, offre un’esperienza che richiama le migliori pizzerie di Napoli, anche in contesti turistici molto frequentati.

Chiude la rosa toscana un’interessante new entry: Gli Allocchi a Marradi, al centesimo posto, si segnala per la capacità di reinterpretare la pizza tradizionale in chiave locale. Tra le proposte spicca la pizza Marradese, arricchita dal pregiato marrone del Mugello. Il progetto, guidato da Jonathan Trombini, ha ricevuto anche un plauso dal celebre Gabriele Bonci, che ha espresso un parere entusiasta in un video dedicato.

Chi lascia la classifica

Rispetto alla scorsa edizione, escono dalla Top 100 Chicco a Colle di Val d’Elsa, Battil’oro a Querceta, La Pizza di Romualdo Rizzuti a Firenze e La Bottega di Dani a Cecina. Nonostante ciò, la Toscana resta una delle regioni più forti nella scena nazionale della pizza, a conferma della sua vocazione enogastronomica e della qualità della sua proposta artigianale, sempre più apprezzata anche in chiave turistica.