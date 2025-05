Livorno e Siena: due facce della stessa… pizza

Getting your Trinity Audio player ready...

Se siete amanti della pizza ‘Margherita’ e cercate un posto dove gustarla senza spendere una fortuna, Livorno è la città che fa per voi. Secondo una recente indagine, la città toscana si aggiudica un primato decisamente positivo: è la località italiana dove una cena a base di pizza ‘Margherita’ e una bevanda costa in media solamente 8,75 euro.

Questo dato la rende la città più economica per questo tipo di pasto, superando persino Napoli, patria indiscussa della pizza, dove la stessa consumazione si aggira sui 10.03 euro. Un risparmio di oltre un euro e venti centesimi che non è certo trascurabile, soprattutto per chi ama concedersi una pizza con frequenza.

La classifica delle città più economiche per la ‘Margherita’ vede alle spalle di Livorno solo Reggio Calabria (9,15 euro), Pescara (9,37 euro) e Catanzaro (9,96 euro), tutte con prezzi comunque superiori alla città labronica. Secondo quanto riporta il Centro di formazione e ricerca sui consumi (Crc).

Siena e Macerata sul podio… ma per i prezzi più alti

Se Livorno si distingue per la sua convenienza, la classifica dei prezzi più alti vede invece primeggiare Siena, dove per una ‘Margherita’ e una bevanda si spendono in media 17,24 euro. Sul terzo gradino del podio si piazza Macerata, con un costo medio di 16,25 euro.

L’indagine a tappeto sulla Margherita

L’indagine che ha portato a questi risultati ha preso in considerazione la pizza più venduta in Italia, ovvero la ‘Margherita’, e ha analizzato i costi applicati nei principali esercizi commerciali delle varie province italiane. Questo ha permesso di stilare una classifica precisa e affidabile sui prezzi medi di questo amato piatto.

Livorno, una sorpresa low cost per gli amanti della pizza

Il primato di Livorno come città più economica per gustare una pizza ‘Margherita’ rappresenta una sorpresa interessante. Forse meno nota per la sua tradizione culinaria legata alla pizza rispetto ad altre città italiane, Livorno si rivela una meta ideale per chi cerca un pasto gustoso e conveniente. Un motivo in più per visitare questa città toscana, magari concedendosi una saporita ‘Margherita’ senza alleggerire troppo il portafoglio.