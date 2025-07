Record spaziale a New York: venduto all’asta il più grande meteorite marziano mai trovato sulla Terra

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Un frammento eccezionale proveniente da Marte ha scritto una nuova pagina nella storia dell’astronomia: il meteorite marziano più grande mai rinvenuto sul nostro pianeta è stato battuto all’asta da Sotheby’s a New York per quasi 5,3 milioni di dollari. Il reperto, che pesa 24,67 chilogrammi, ha superato di gran lunga le aspettative, attirando l’interesse di collezionisti e scienziati da tutto il mondo.

Dal Sahara a New York passando per l’Italia

Il meteorite, catalogato con la sigla Nwa 16788, è stato scoperto il 16 novembre 2023 da un cercatore anonimo nel deserto del Sahara, in Niger, nei pressi dell’oasi di Chirfa. Dopo il ritrovamento, il frammento è finito nelle mani di un commerciante internazionale e ha trovato temporaneamente casa in una galleria privata ad Arezzo. Nel 2024 ha avuto l’onore di essere esposto presso la sede dell’Agenzia Spaziale Italiana durante la Notte Europea dei Ricercatori e, prima della vendita, è stato analizzato dal Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Firenze.

Un tesoro scientifico senza paragoni

L’asta si è conclusa in circa cinque ore e ha visto il NWA 16788 venduto per 5.296.000 dollari, ben oltre la stima iniziale compresa tra i 2 e i 4 milioni. Secondo Sotheby’s, il meteorite presenta “minima alterazione terrestre”, una caratteristica che lo rende estremamente prezioso per la ricerca, poiché permette di studiare la composizione originaria di Marte senza le distorsioni dovute all’ambiente terrestre.

Un gigante raro del Pianeta Rosso

I numeri parlano da soli: su oltre 77mila meteoriti ufficialmente classificati, solo 400 provengono da Marte, per un peso totale di circa 374 chilogrammi. Il solo Nwa 16788, con i suoi quasi 25 chili, rappresenta oltre il 6% del materiale marziano conosciuto. Le sue dimensioni – 38 x 28 x 15 centimetri – lo rendono circa il 70 per cento più grande del secondo meteorite marziano più voluminoso mai trovato. Un colosso che potrà offrire dati preziosi sulla struttura interna e sulla storia geologica di Marte.

Una vendita privata, una speranza collettiva

L’identità dell’acquirente resta sconosciuta, ma la comunità scientifica spera che il meteorite rimanga accessibile agli studiosi, viste le sue potenzialità straordinarie. Nwa 16788 non è solo un oggetto da collezione: è un frammento autentico del sistema solare, una testimonianza diretta di un mondo lontano che continua ad affascinare scienziati e appassionati.