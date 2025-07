Siena apre le porte all’estate con otto serate di arte, musica e spettacolo internazionale

Getting your Trinity Audio player ready...

SIENA – Da oggi (18 luglio), Piazza del Campo si trasforma in un affascinante teatro all’aperto per ospitare otto grandi appuntamenti internazionali, che animeranno il cuore di Siena fino a lunedì 28 luglio. Opera, danza, musica e cinema saranno i protagonisti della rassegna Sboccia l’Estate – edizione 2025, promossa dal Comune di Siena con la direzione artistica di Vincenzo Bocciarelli, responsabile dei Teatri di Siena. Un cartellone ricco e variegato, realizzato in collaborazione con prestigiose realtà artistiche, che promette serate di altissimo livello culturale, rivolte a cittadini e visitatori.

Il gran debutto: Concerto per l’Italia con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai

L’inaugurazione ufficiale è in programma questa sera (18 luglio) alle 21,30 con il “Concerto per l’Italia”, realizzato in collaborazione con l’Accademia Musicale Chigiana. Protagonista assoluta sarà l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da James Conlon, con la straordinaria pianista Lilya Zilberstein. Il programma spazia da Rachmaninov (Concerto n. 2) a Gershwin (Cuban Overture) fino a Bernstein (Symphonic Dances from West Side Story).

Domenica 20 luglio: Siena canta all’unisono con Carmina Burana

Due giorni dopo, domenica 20 luglio alle 21,30, Piazza del Campo ospiterà l’imponente spettacolo corale Siena Vox Una: la Città canta Carmina Burana, in occasione del 90esimo anniversario dell’Unione Corale Senese Ettore Bastianini. Il progetto, avviato nel novembre 2024, ha visto la partecipazione delle principali realtà vocali della provincia, riunite in un’unica, potente formazione corale. Un’iniziativa coraggiosa e coinvolgente, resa possibile dalla produzione di AMAT e pensata per celebrare l’unità artistica del territorio.

Cinema sotto le stelle: Io ballo da sola con Jeremy Irons

Lunedì 21 luglio, spazio alla grande settima arte. Alle ore 21.30 sarà proiettato Io ballo da sola di Bernardo Bertolucci, a 30 anni dalla sua uscita. La serata – organizzata con la Fondazione Bernardo Bertolucci e il Terra di Siena International Film Festival – vedrà la partecipazione di due ospiti d’eccezione: Jeremy Irons, protagonista del film, e il produttore Thomas Jeremy. La pellicola, ambientata proprio nelle terre senesi, fu presentata in concorso a Cannes 1996 e candidata alla Palma d’Oro, confermandosi come uno dei capolavori del cinema italiano con grande eco internazionale.

Accesso e informazioni utili

Ingresso libero e gratuito per tutti gli spettacoli, eccetto il Concerto per l’Italia del 18 luglio, che richiede prenotazione.

Inizio spettacoli: ore 21.30

Accesso alla platea: dalle ore 20.45

È possibile riservare posti dedicati per persone con disabilità e over 80, chiamando il 0577/292138