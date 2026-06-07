Arezzo e Viareggio, alle 19 l’affluenza è in netto calo rispetto al primo turno

AREZZO – Si fa più marcata, rispetto ai primi dati del mattino, la flessione dell’affluenza alle urne per il turno di ballottaggio che vede coinvolti i cittadini di Arezzo e Viareggio. I dati rilevati alle 19 confermano una progressiva crescita dell’astensionismo in entrambe le realtà toscane chiamate al voto per eleggere il nuovo sindaco.
Nel capoluogo aretino, alla rilevazione delle 19, si è recato ai seggi il 28,85% degli aventi diritto, facendo registrare una netta contrazione rispetto al 33,75% registrato alla stessa ora durante il primo turno di quindici giorni fa. Una tendenza al ribasso che fotografa una parziale freddezza del corpo elettorale di fronte alla sfida decisiva tra i due candidati rimasti in corsa.
Il trend calante non risparmia nemmeno la Versilia. A Viareggio le urne fanno segnare un’affluenza del 27,51% degli elettori, un dato che si posiziona al di sotto del 31,71% riscontrato nella prima tornata elettorale.
I seggi resteranno aperti nella giornata di oggi, domenica 7 giugno, fino alle 23 per consentire il voto ai ritardatari. Per chi non lo avesse ancora fatto, ci sarà tempo anche nella mattinata di domani, lunedì, 7 alle 15, momento in cui si chiuderanno definitivamente le operazioni di voto per dare immediatamente inizio allo spoglio delle schede.