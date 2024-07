Nuova viabilità di via Fiorentina ad Arezzo: “Residenti e commercianti non coinvolti”

Getting your Trinity Audio player ready...

AREZZO – Sono stati al centro di un consiglio comunale aperto i lavori per rotatoria e sottopasso in via Fiorentina.

Nell’assise di ieri, 25 luglio, l’Lassessore Marco Sacchetti ha ripercorso e spiegato tutti i complessi aspetti amministrativi, finanziari, progettuali e tecnici che hanno interessato il cantiere fin dalla approvazione del primo progetto di fattibilità tecnico-economica da parte della prima giunta Ghinelli allo stato attuale dei lavori che interessano la rete dei sottoservizi, già conclusi nelle prime due fasi e in via di conclusione nella terza e ultima fase. Una volta conclusa questa fase Sacchetti ha spiegato che gli step ulteriori interesseranno la superficie, per un quadro economico complessivo pari a 9,7 milioni di euro.

Sono seguiti gli interventi dei cittadini che hanno sottolineato in particolare la complessità della realizzazione del sottopasso e lamentato la mancata condivisione e la difficile accessibilità agli atti ai fini della loro consultazione, e il mancato coinvolgimento dei residenti e dei commercianti della zona.

Il consigliere Alessandro Caneschi (Pd) ha sottolineato l’importanza della partecipazione dei cittadini ed evidenziato la responsabilità politica delle scelte. Marco Donati (Scelgo Arezzo) ha riconosciuto la necessità dell’opera, inserita in una zona caratterizzata da un commercio di vicinato che più volte ha chiesto la realizzazione di una rotatoria che consentisse il ritorno della svolta a sinistra, giudicando una tale soluzione rispondente alle esigenze.

Michele Menchetti (M5S) è intervenuto per sottolineare come il consiglio aperto sia stata un’altra prova della mancanza di informazione ai cittadini da parte della giunta.

Francesco Lucacci (FdI) ha infine sottolineato la puntuale e dettagliata relazione dell’assessore Sacchetti e ribadito la centralità dell’opera così come progettata, essenziale per la città.

A conclusione l’intervento del sindaco Alessandro Ghinelli che ha spiegato l’essenzialità della scelta progettuale di una intersezione a livelli sfalsati per via Fiorentina, nodo strategico per la viabilità. Ha quindi confermato la scelta fatta, l’unica in grado di rispondere con efficacia alle esigenze di scorrimento e collegamento che insistono su quell’area.

I provvedimenti per la viabilità

A partire dalle 8,30 di lunedì, 29 luglio, e fino al termine dei lavori previsto per le 18,30 di sabato 3 agosto per la realizzazione di nuovi sottoservizi in via Pitagora, viale Don Minzoni e in zona Arezzo Fiere, è istituita la chiusura totale al transito veicolare sia in ingresso che in uscita dalla città nei seguenti tratti di viabilità: in via Fiorentina, nel tratto che va dall’intersezione con la viabilità interna di accesso a civici 140-216 di via Fiorentina all’intersezione con viale Don Minzoni/viale Giovanni Amendola, che diviene così strada senza uscita per i veicoli che percorrono via Fiorentina da San Leo verso il centro città; in viale Giovanni Amendola, l’intero tratto di viabilità adibita a corsia di decelerazione e immissione su via Fiorentina in prossimità dell’impianto semaforico tra viale Amendola/via Fiorentina con orario continuato h24; negli stessi giorni e orari è temporaneamente istituito il divieto di transito pedonale nel marciapiede in via Fiorentina, nel tratto che va dal fronte del civico n. 177 fino all’attraversamento pedonale presente sulla corsia di incanalamento da via Fiorentina su viale Don Minzoni.

In virtù del provvedimento di chiusura del tratto di via Fiorentina verrà garantita la circolazione alternativa tramite le seguenti viabilità: i veicoli percorrenti via Fiorentina con direttrice San Leo e quelli percorrenti viale Amendola con direzione via Fiorentina–San Leo, potranno percorrere viale Don Minzoni, svoltare su viale Gaetano Salvemini, svoltare verso il Centro Fiere e Congressi di Arezzo, immettersi in via Lazzaro Spallanzani e, infine, immettersi su via Fiorentina; i veicoli percorrenti via Fiorentina con direttrice centro città, potranno percorrere via Fiorentina fino a svoltare su via Lazzaro Spallanzani, girare su via Galileo Ferraris, via Rita Levi di Montalcini per poi immettersi su viale dei Carabinieri; è consigliabile per i mezzi con massa complessiva superiore ai 35 quintali percorrere via Fiorentina fino a svoltare su via Fratelli Lebole, girare su via Galileo Ferraris, poi immettersi su viale Gaetano Salvemini, viale dei Carabinieri.