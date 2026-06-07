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Investito ad Arezzo, grave un uomo di 59 anni

L'incidente ieri sera (6 giugno) in via Mario Salmi: trasferimento d'urgenza in codice tosso in codice rosso verso il vicino ospedale San Donato

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
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Un'ambulanza della Misericordia di Arezzo (foto FB)
Meno di 1 ' di lettura

AREZZO – Un gravissimo incidente stradale ha tenuto col fiato sospeso il capoluogo aretino nella tarda serata di ieri (6 giugno). L’allarme alla centrale operativa del 118 è scattato alle 22,15, quando è stato richiesto un intervento d’urgenza in via Mario Salmi ad Arezzo a causa dell’investimento di un pedone da parte di un autoveicolo.

Ad avere la peggio è stato un uomo di 59 anni che, a seguito del violentissimo impatto con la vettura, ha riportato traumi estremamente severi. I sanitari giunti sul posto hanno prestato le primissime cure salvavita per stabilizzare il ferito, disponendo poi il suo trasferimento immediato in codice rosso verso il vicino ospedale San Donato di Arezzo.

L’imponente macchina dei soccorsi ha visto l’impiego tempestivo dell’automedica di Arezzo, supportata sul campo dai mezzi della Misericordia di Arezzo e della Croce Bianca di Arezzo. Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’arteria stradale e a eseguire i rilievi di rito per ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento e accertare le responsabilità del conducente.

© Riproduzione riservata

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