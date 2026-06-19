Nell’auto la droga forse destinata a un rave: due in manette a Badia Tedalda

BADIA TEDALDA – I carabinieri di Sansepolcro, durante un posto di controllo eseguito in località Cocchiola del comune di Badia Tedalda, hanno sottoposto ad accertamenti un’autovettura, con a bordo due persone, le quali, sin dalle prime fasi dell’attività condotta dai militari dell’Arma, hanno manifestato evidenti segni di agitazione e nervosismo.

Proprio l’atteggiamento dei due uomini, di 42 e 37 anni, della provincia di Perugia, ha indotto i militari dell’Arma ad approfondire il controllo. Sottoposti a perquisizioni personali e veicolari, sono stati trovati in possesso circa 260 grammi di hashish, 130 di speed, 120 di Mdma, 110 di marijuana, 50 di ketamina, 40 di cocaina e di 92 pasticche di ecstasy.

Le sostanze stupefacenti erano nascoste all’interno di un borsone poggiato nel bagagliaio del veicolo.

I due, già noti alle forze dell’ordine sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotti nelle camere di sicurezza delle Compagnie di Sansepolcro e Arezzo, a disposizione della procura di Arezzo, che sta dirigendo ulteriori indagini per accertare la provenienza della droga rinvenuta e sequestrata e soprattutto per verificare se la stessa fosse destinata a una manifestazione che si sta svolgendo nel comune toscano, al confine con Marche ed Emilia-Romagna.