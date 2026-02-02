Asse Pisa-Arezzo-Pontedera: Buffon in granata, Casarosa sposa l’amaranto

Nuova avventura in provincia per Louis Thomas Buffon. Il giovane calciatore saluta momentaneamente l’ombra della Torre. L’accordo è fatto: vestirà la maglia del Pontedera. Il Pisa Sporting Club ha ufficializzato l’operazione negli ultimi minuti. La formula concordata tra le due società toscane è quella del trasferimento a titolo temporaneo. Buffon cercherà ora continuità e minuti nella vicina Pontedera.

Altri movimenti in entrata e in uscita per Arezzo e Pontedera.

Nella giornata di ieri il Cavallino ha scelto di rinforzare il reparto arretrato con un profilo di prospettiva: è ufficiale l’arrivo di Matías Casarosa dal Pisa, operazione a titolo definitivo. Il difensore, classe 2007 cresciuto nel vivaio nerazzurro, ha firmato un contratto che lo legherà agli amaranto fino a giugno 2027. Centrale moderno, dotato di una buona struttura fisica e di qualità nell’impostazione, rappresenta un investimento su cui la società punta forte, anche per la sua duttilità tattica.

In casa granata, invece, si registra un’uscita. Le strade del Pontedera e del portiere Tommaso Vannucchi si separano: è stata formalizzata l’interruzione anticipata del prestito. L’estremo difensore, anche lui classe 2007, rientra momentaneamente alla Fiorentina, ma non resterà a Firenze. Per lui è già pronta una nuova avventura con la maglia del Cosenza.