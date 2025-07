L’Arezzo sorprende il Napoli: vittoria prestigiosa per 2-0 nell’amichevole di Dimaro

Getting your Trinity Audio player ready...

AREZZO – In un clima da grande appuntamento sportivo, con il centro sportivo di Dimaro gremito in ogni ordine di posto, l’Arezzo ha firmato un risultato clamoroso, imponendosi per 2-0 contro il Napoli in un’amichevole pre-campionato che ha acceso l’entusiasmo dei tifosi amaranto. Un successo dal peso simbolico che manda un segnale forte in vista dell’imminente stagione.

Il Napoli di Antonio Conte, ancora in fase di rodaggio, ha optato per una formazione sperimentale, alternando nella prima frazione diversi giovani e nuovi arrivi, per poi inserire nella ripresa giocatori di spessore come Rrahmani, Lobotka, Raspadori e Lukaku.

Di contro, l’Arezzo guidato da Cristian Bucchi ha mostrato fin dai primi minuti organizzazione, carattere e concentrazione, riuscendo a tenere testa alla squadra partenopea per tutta la gara.

Il vantaggio amaranto è arrivato al 38’ del primo tempo, grazie a Pattarello, glaciale dal dischetto nel trasformare un rigore e portare avanti i suoi. Nonostante la girandola di cambi azzurri nella seconda frazione, l’Arezzo ha retto con ordine e lucidità, chiudendo ogni varco e resistendo al forcing del Napoli.

Il colpo del definitivo ko è arrivato al 90’, quando Varela ha siglato il raddoppio, facendo esplodere di gioia la panchina e i tifosi aretini. Una prestazione che ha messo in luce solidità difensiva, coraggio e grande spirito di squadra, contro un avversario di categoria superiore.