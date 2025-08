Tre morti nell’incidente sulla A1, annullata l’amichevole fra Arezzo e Terranuova Traiana

Getting your Trinity Audio player ready...

AREZZO – Annullata l’amichevole dell’Arezzo in programma per venerdì (8 agosto) alle 19 a Terrranuova Bracciolini contro il Terranuova Traiana di serie D.

A comunicarlo è la stessa società amaranto: “La decisione è stata presa in pieno accordo con la società ospitante, in segno di lutto cittadino a seguito del tragico incidente che ha colpito la comunità di Terranuova nei giorni scorsi. La Ss Arezzo esprime il proprio cordoglio più profondo e si stringe attorno alle famiglie coinvolte in questa terribile tragedia”.