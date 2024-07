Partiti i controlli serali della polizia municipale a Empoli: sotto la lente le zone di spaccio

Getting your Trinity Audio player ready...

EMPOLI – Più sicurezza nelle serate ad Empoli grazie all’aumento degli agenti della polizia municipale.

Da alcune settimane sono partiti nuovi controlli serali in alcune ‘zone calde’ di Empoli, in virtù dell’arrivo di sei nuovi agenti per il corpo della polizia municipale dell’Unione dei Comuni. Ieri, 23 luglio, c’è stato il primo incontro del sindaco Alessio Mantellassi e dell’assessora alla sicurezza, Valentina Torrini, con le pattuglie in strada e con i cittadini, tra i quartieri di Corea e Pontorme, in via Cherubini, dove da tempo erano state segnalati casi di spaccio e consumo di droga in un’area protetta dalle luci della città.

“Già in campagna elettorale avevo ricevuto molte segnalazioni in merito alle questioni di sicurezza su alcune aree, penso al centro come qui in via Cherubini – commenta il sindaco Mantellassi -. Oggi siamo qui a testimoniare la nostra vicinanza ai residenti e agli agenti della polizia municipale, che tanto stanno facendo al pari delle altre forze dell’ordine e di polizia. Certamente avere poliziotti e carabinieri in più per i nostri presidi territoriali faciliterebbe il compito. Da parte nostra, l’Unione dei Comuni ha assunto nuovi agenti che si stanno insediando e che permettono di sviluppare nuovi servizi sul territorio, grazie alla gestione del comandante Massimo Luschi che ringrazio”.

“La sicurezza è un bene pubblico, è il diritto che tutti e tutte abbiamo ad una vita tranquilla e per questo vogliamo e dobbiamo occuparcene – spiega l’assessora Torrini -. Servono più membri delle forze dell’ordine, serve un coordinamento continuo con loro, un aumento delle telecamere e serve anche maggiore ascolto della cittadinanza. Mi sento di dire però che è indispensabile anche una grande opera di prevenzione, una battaglia culturale contro l’uso degli stupefacenti, soprattutto tra i giovani. È un obiettivo importante e di lunga durata, noi ce la metteremo tutta”.

Nelle prossime settimane saranno sviluppati nuovi controlli a piedi su aree sensibili nel centro, come piazza Madonna della Quiete e via del Giglio. Sempre per debellare il fenomeno dello spaccio di droga, verranno attuati servizi di pattugliamento a piedi da parte della polizia municipale con le due unità cinofile, Willy e Noa. È in vigore una convenzione con l’Associazione nazionale carabinieri per dei controlli serali, verrà fatto lo stesso con l’Associazione nazionale vigili del fuoco in Ccngedo. Nei prossimi mesi saranno riattivati i canali di controllo del vicinato per zone in cui i residenti hanno fatto richiesta.