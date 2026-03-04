Paziente dà in escandescenze e danneggia alcuni arredi alla psichiatria di Empoli

EMPOLI – Lunedì (2 marzo) nel reparto psichiatrico di diagnosi e cura (Ufc Sma) dell’ospedale San Giuseppe di Empoli, si è verificato un episodio legato alla condizione clinica di un paziente ricoverato. In un momento di forte agitazione la persona ha danneggiato alcuni arredi presenti nei locali del reparto.

Il personale è intervenuto subito. Ha messo in sicurezza gli altri pazienti e se stesso, seguendo le procedure previste in queste situazioni. Per riportare la calma è stato chiesto anche l’intervento delle forze dell’ordine. All’arrivo della polizia il paziente si è tranquillizzato.

La direzione del presidio e del reparto Ufc Sma invita a mantenere rispetto verso la persona coinvolta e verso la sua condizione di salute. In un reparto psichiatrico si affrontano fragilità profonde e momenti che possono essere difficili da gestire. Sono eventi che fanno parte di un contesto di cura complesso.

Le direzioni esprimono allo stesso tempo vicinanza agli operatori, che ogni giorno lavorano a stretto contatto con situazioni delicate. A loro va il riconoscimento per l’impegno e il senso di responsabilità dimostrati anche in questa circostanza. Solidarietà e attenzione va anche agli altri pazienti che hanno vissuto questi attimi concitati.

La tutela dei pazienti e del personale resta un punto fermo, insieme al rispetto dei percorsi di assistenza previsti.