Task force Protezione civile a Empoli, sindaco Mantellassi: “Momento unico nella nostra storia”

Danni ingenti alla struttura del gattile in via Majorana e alla strada che porta al canile municipale di via del Castelluccio dei Falaschi (vicino alla zona industriale del Terrafino).

Il punto dell’assessora Laura Mannucci: “La prima buona notizia è che dalle 14 di oggi, sabato 15 marzo 2025, è cominciato il pompaggio dell’acqua al gattile con la squadra della Protezione Civile in azione e che i gatti ospiti della struttura sono stati prontamente messi in salvo già da ieri, grazie a un lavoro di squadra impeccabile. Per il canile, invece, si sottolinea che i cani ospiti e il loro box non sono stati colpiti in nessun modo dalla forte pioggia ma che è la strada che porta al canile che risulta ancora impraticabile.

“Ieri mattina il gattile si è allagato nella parte bassa e il personale volontario dell’associazione Aristogatti che ringrazio davvero tanto, che ha in gestione la struttura, è riuscito prontamente a spostare subito i gatti con problematiche e di età importante. Sono stati messi subito in salvo grazie anche all’accorato appello delle volontarie e volontari a cui hanno risposto tante persone che hanno gli stalli. Alle 14 di ieri, c’è stato poi un innalzamento dell’acqua che è entrata nel reparto infermeria del gattile, dove erano ricoverati dei gatti in degenza o bisognosi di farmaci. Così allertata da Tiziana Scarselli, la referente dell’associazione con cui sono rimasta in contatto dall’inizio dell’emergenza fino a ieri sera, ho chiamato immediatamente la Protezione Civile appena mi ha chiesto aiuto e segnalato il bisogno urgente di andare a mettere in sicurezza questi gatti”.

Sul posto, prosegue l’assessora Mannucci, ” già presenti alcuni operatori volontari della Misericordia di Empoli già in azione. La situazione di ieri pomeriggio era la seguente: i gatti liberi avevano trovato riparo sugli alberi o in altri luoghi, quelli che avevano bisogno di maggiori cure erano stati messi in salvo da chi li ha tenuti in stallo. Mentre la struttura ha subito danni ingenti”.

“A oggi dopo il mio sopralluogo di questa mattina, la situazione è in evoluzione: stanno pompando l’acqua, anche i gatti liberi sono stati recuperati grazie all’intervento di tante persone che hanno voluto dare una mano, fra i tanti anche i volontari del Cetras. Siamo già al lavoro per valutare i danni ma l’importante è che i nostri amici a quattro zampe siano stati messi in sicurezza fin da subito e che in queste ore stanno pompando l’acqua“.

Per quanto riguarda il canile municipale “intorno alla struttura c’è la presenza di acqua ma i box sono tutti in sicurezza proprio per il piano rialzato che hanno e l’acqua non è mai entrata dentro da quando è comincia l’allerta meteo. Gli amici Fido sono rimasti sempre all’asciutto. La criticità che si evince è la strada che porta alla struttura, ovvero via del Castelluccio dei Falaschi (vicino alla zona industriale del Terrafino) che risulta allagata in maniera importante. Al momento c’è solo da aspettare che l’acqua cominci a defluire”. L’assessora Mannucci, sottolinea il Comune, ha allertato la Protezione Civile e verrà valutata la possibilità da parte loro di accompagnare il personale di Arca per prestare le cure agli animali.