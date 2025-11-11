Un altro residuato bellico trovato nell’area del cantiere per il teatro ‘Il Ferruccio’ a Empoli

Getting your Trinity Audio player ready...

EMPOLI – È stato rinvenuto un secondo residuato bellico nel cantiere del futuro Teatro il Ferruccio al Palazzo delle Esposizioni di Empoli. La notizia risale ad alcuni giorni fa e sono già stati fatti i primi sopralluoghi per capire l’entità dell’ordigno.

Il ritrovamento è avvenuto nell’area oggetto di demolizione dell’ala del Palazzo delle Esposizioni, al di sotto delle fondazioni demolite, durante nuove verifiche fatte.

L’amministrazione comunale annuncerà a tempo debito le misure da intraprendere per la rimozione dell’oggetto, considerando che verrà svolto un lavoro di concerto con la prefettura e con tutte le istituzioni deputate.

L’area oggetto del ritrovamento è al momento al sicuro. I lavori stanno proseguendo nelle zone che non interferiscono con quell’area.