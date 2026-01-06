Polemiche contro il post del coordinatore Fdi di Empoli, Isacco Cantini: “Comunisti, prima o poi vi stermineremo anche in Italia”

EMPOLI – “Sono oscene le parole pronunciate da Isacco Cantini, coordinatore empolese di Fratelli d’Italia, che sotto un post relativo a un presidio per la Pace a Empoli ha scritto: I soliti comunisti di sta cippa, prima o poi vi stermineremo anche in Italia“. Questo il commento del consigliere regionale del Partito Democratico Iacopo Melio.

“Il tema della pace – spiega – non dovrebbe avere colore politico ma l’uso del termine sterminare dimostra ancora una volta l’incapacità di una certa destra di stare dalla parte dei diritti e dell’umanità. Cantini farebbe bene a dimettersi dal ruolo che ricopre, invece di continuare ad attaccare con toni violenti e offensivi“.

Melio prende atto delle scuse arrivate successivamente da Cantini, definite però “sommesse e poco credibili”, anche alla luce di ulteriori commenti offensivi apparsi nelle stesse ore sui social, nei quali il coordinatore di FdI avrebbe utilizzato nuovi insulti.

“È evidente – prosegue – che non si tratta di una scivolata, ma di un vizio: un linguaggio incompatibile con qualsiasi ruolo di responsabilità pubblica. Ribadisco la richiesta di dimissioni e chiedo a Fratelli d’Italia di prendere le distanze in modo netto e chiaro. In caso contrario, se ci saranno tempi e condizioni, sono pronto a portare la vicenda in Consiglio regionale. Non accetto di condividere l’aula con un partito che giustifica, minimizza o tollera il verbo sterminare. La Toscana è stata la prima Regione ad abolire la pena di morte: un valore di cui continuerò a essere orgoglioso”, conclude.

“Uno che minaccia di sterminare i propri avversari politici. E che invece di dimettersi cancella il commento sui social. È il coordinatore di Fratelli d’Italia di Empoli. Il segretario di un partito che solo pochi mesi fa si nascondeva dietro la moderazione per cercare di arrivare al governo della Regione Toscana. E ovviamente ora solo silenzio. Non una parola dai vertici toscani di Fratelli d’Italia e, figuriamoci, da quelli nazionali”. Lo scrive su Facebook Lorenzo Falchi, capogruppo di Avs alla Regione Toscana.

“E non una parola neanche da Meloni che pochi giorni fa diceva ai propri giovani col braccio teso che la violenza – prosegue l’esponente della segreteria nazionale di Sinistra Italiana – sta sempre da una parte, mai la loro, e poi, senza nemmeno nascondersi più, parlano di sterminare chi ha un pensiero diverso. Sono agghiaccianti e pericolosi“.