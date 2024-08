Dagli infopoint ai tavoli di lavoro: via al percorso partecipativo per il nuovo stadio di Empoli

Getting your Trinity Audio player ready...

EMPOLI – Incontri, discussioni aperte, tavoli di confronto. E non solo. Il nuovo stadio di Empoli vedrà una vera partecipazione della cittadinanza, assieme all’amministrazione e ai progettisti.

Infopoint, camminate, giochi di carte e tavoli di lavoro sono sono alcune delle attività che nelle prossime settimane verranno proposte all’interno del percorso partecipativo StadioInsieme 2024 sulla proposta di riqualificazione e gestione funzionale ed economica dello stadio Carlo Castellani che l’Empoli FC ha presentato a fine luglio.

Il percorso offrirà occasioni di informazione, esplorazione, ascolto, dibattito e proposta e consentirà ai tifosi, ai residenti, ai commercianti e a tutti i cittadini interessati di contribuire alla discussione, rispondere alle domande, suggerire le criticità o le opportunità del progetto.

Tutti gli incontri si svolgeranno di giovedì in sedi limitrofe allo stadio, con orari diversificati per favorire la partecipazione di tutti.

Il programma

Si comincia il 5 settembre con l’incontro di avvio nella sala Hospitality al piano terra dello stadio, il giovedì successivo, 12 settembre, sarà la volta di una camminata collettiva di esplorazione dell’area. Sarà possibile quindi partecipare alla fase di ascolto e confronto organizzata sotto forma di “circuito” di progettazione partecipata il 19 e 26 settembre, mentre il 3 ed il 17 ottobre gli argomenti più significativi emersi verranno approfonditi con una modalità “classica” a tavoli di lavoro. Il percorso si chiuderà giovedì 24 ottobre con un incontro di restituzione delle indicazioni raccolte, che il Comune potrà decidere di far sue nel rispondere sulla proposta dell’Empoli Fc nelle opportune sedi istituzionali e conferenze dei servizi. In calce all’articolo il programma completo di tutte le iniziative in campo.

Attenzione all’iscrizione agli eventi partecipativi: in alcuni casi, per motivi organizzativi, è importante iscriversi on line, seguendo le indicazioni che si trovano sul sito del Comune di Empoli sulla pagina dedicata.

Per facilitare la discussione, è stato prodotto un documento sintetico, scaricabile sul sito del Comune, che contiene le informazioni principali sulla proposta che l’Empoli Fc ha indirizzato all’amministrazione, le funzioni complementari a quella sportiva che potranno essere ospitate nella struttura, la possibile riorganizzazione delle aree esterne, la gestione dei lavori nei tre anni di cantiere previsto (senza che la squadra smetta di utilizzare lo stadio per gli appuntamenti di campionato), il funzionamento dello strumento del project financing e l’iter autorizzativo che dovrà seguire il progetto.

“Giovedì 5 settembre è la vera ‘data zero’ dell’avvio del percorso partecipativo che ho annunciato già a fine luglio per la proposta di project sulla ristrutturazione dello stadio ‘Carlo Castellani’ di Empoli”, afferma il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi. “Un calendario corposo, come già annunciato in Consiglio comunale. Saremo proprio dentro lo stadio, nell’area utilizzata per il premio Emiliano Del Rosso, un luogo caro ai tifosi. Ma non è solo un evento per gli appassionati dell’Empoli, riguarda tutti i cittadini del Parco di Serravalle. E come ho ribadito, non vogliamo lasciare nessuno indietro. Per questo ci saranno tante occasioni di confronto e incontro. Il documento caricato sul sito del Comune di Empoli è un riassunto utile per saperne di più e per poter portare le proposte, tutti insieme, sul nuovo stadio. Prima della discussione che sarà avviata in sede di Conferenza dei Servizi”.

“Nei primi passi mossi dopo la presentazione del project da parte dell’Empoli Fc – spiega l’assessora allo Sport, Laura Mannucci – abbiamo ascoltato le altre società sportive, non solo gli attori che gravitano nel sotto tribuna dello stadio, ma anche i gestori del PalAramini, indirettamente interessati dai lavori, e tutti gli attori legati al mondo sportivo che gravitano sul quartiere di Serravalle. Continueremo a farlo, ampliando a tutta la cittadinanza la discussione sui punti su cui fare le dovute riflessioni”