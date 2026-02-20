Doppio Shpendi illude due volte l’Empoli a Frosinone: allo Stirpe finisce 2-2

Frosinone – Empoli 2-2

FROSINONE (4-3-3): Palmisani; A. Oyono, Calvani, Monterisi (55’ Gelli J.), Corrado; Koutsoupias (82’ Gelli F:), Calò, Cichella (70’ Kone); Ghedjemis, Raimondo (70’ Zilli), Kvernadze (82’ Fiori). A disposizione: Lolic, Pisseri; Marchizza, Grosso, J. Oyono, Fini, Vergani. All. Alvini

EMPOLI (3-5-2): Fulignati; Curto, Lovato, Obaretin; Ebuehi (66’ Candela), Magnino, Degli Innocenti, Ignacchiti (78’ Haas), Elia (78’ Ceesay); Shpendi (88’ Saporiti), Fila (66’ Nasti). A disposizione: Perisan; Romagnoli, Ilie, Yepes, Moruzzi, Indragoli, Popov. All. Dionisi

ARBITRO: Mucera di Palermo (Garzelli-Cortese; Perri; Ghersini/Gualtieri)

RETI: 18’ e 53’ Shpendi, 46’ Ghedjemis, 61’ Koutsoupias

NOTE: Ammoniti Magnino, Elia, Curto, Obaretin, Gelli J.

FROSINONE – Botta e risposta allo Stirpe, dove l’Empoli accarezza il colpo esterno ma viene riacciuffato due volte da un indomito Frosinone. Finisce 2-2 l’anticipo della ventiseisima giornata, una sfida vibrante che ha visto i ragazzi di Dionisi mostrare sprazzi di grande calcio, trascinati da uno Shpendi in stato di grazia, ma puniti da alcune disattenzioni fatali proprio allo scadere dei due tempi.

L’avvio è tutto di marca azzurra. Passano pochi secondi e Ignacchiti ha subito la palla del vantaggio, ma Palmisani si oppone con un riflesso prodigioso. L’Empoli spinge, trascinato dalla verve di Fila e dalla solidità di Obaretin, e al 18′ passa meritatamente: Shpendi riceve palla, elude l’intervento di Calvani e con un colpo da biliardo infila il palo più lontano dove Palmisani non può arrivare. Il vantaggio sembra reggere, nonostante il ritorno dei giallazzurri, e al 35′ gli azzurri vanno a un passo dal raddoppio: Degli Innocenti pennella su punizione e Obaretin spacca la traversa con un missile che strozza in gola l’urlo del gol. Proprio quando il primo tempo sembrava andare in archivio, arriva la doccia fredda: al primo di recupero, Ghedjemis trova il pertugio giusto su assist di Monterisi e batte Fulignati per l’1-1.

Nella ripresa l’Empoli rientra in campo con il piglio della grande squadra. Al 54′ Elia si rende protagonista di una cavalcata trionfale di oltre cinquanta metri, entra in area e serve a Shpendi un pallone che l’attaccante deve solo spingere in rete per la sua doppietta personale. È il nuovo sorpasso toscano, ma la gioia dura poco più di cinque minuti. Al 61′, sugli sviluppi di una mischia furibonda in area empolese, Koutsoupias è il più lesto di tutti a risolvere il “batti e ribatti” firmando il definitivo 2-2.

Nel finale Dionisi prova a vincerla inserendo forze fresche come Nasti e Ceesay, ma la partita diventa fisica e frammentata. L’Empoli rischia grosso al 90′ su una conclusione di Francesco Gelli, ma Fulignati è attento e devia in angolo, blindando un pareggio che lascia qualche rimpianto per la gestione del vantaggio, ma conferma la crescita offensiva della formazione azzurra.

Un punto che muove la classifica, anche se il sapore è quello dell’occasione sfumata tra le pieghe di un match che l’Empoli ha condotto per lunghi tratti.