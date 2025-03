Empoli a Como per uscire dalla crisi di risultati, D’Aversa ci crede

Getting your Trinity Audio player ready...

EMPOLI – L’appuntamento è con un’altra sfida da brividi. Si gioca il 29 marzo al Sinigaglia di Como la partita fra Como ed Empoli, che mette in palio importantissimi punti salvezza.

“Dovremo andare in campo con grande determinazione perché anche il semplice punto può essere fondamentale. Voglio vedere dai miei ragazzi la fame della squadra che vuole salvarsi a tutti i costi. A discapito dell’estetica vorrei tornassimo a casa con un risultato positivo, anche quei risultati ottenuti in maniera sporca che servono per raggiungere l’obiettivo”. Mister Roberto D’Aversa ha presentato così la sfida.

“Domani dovremo andare in campo con grande determinazione – ha dichiarato D’Aversa –, perché oggi anche il semplice punto può essere fondamentale, con la consapevolezza delle nostre qualità e ragionando sul nostro obiettivo. Voglio vedere dai miei ragazzi la fame della squadra che vuole salvarsi a tutti i costi. Il Como ha qualità, esprime un buon calcio. Pensando alla gara dell’andata, dovremo avere più voglia e determinazione per colmare il gap dal punto di vista tecnico. Servirà essere propositivi e positivi per portare gli episodi dalla nostra parte. La pausa ha avuto un duplice effetto, ci ha ridato energie ed abbiamo recuperato qualche giocatore mentre ne abbiamo perso uno, che speriamo di riavere il prima possibile”.

“Il Como ha molta qualità – ha proseguito D’Aversa – ha fatto investimenti importanti, ha messo in difficoltà anche le grandi squadre. Ha caratteristiche precise, organizzazione e giocatori veloci. Il nostro percorso fuori casa è stato di spessore e talvolta recriminando, vedi le partite con Genoa a Torino dove abbiamo fatto un ottimo calcio ed avremmo potuto raccogliere quattro punti e non soltanto uno. A discapito dell’estetica vorrei tornassimo a casa con un risultato positivo, anche quei risultati ottenuti in maniera sporca che servono per raggiungere l’obiettivo”.

“Dovremo sfruttare l’entusiasmo che si percepisce in città per l’evento storico di martedì – ha concluso D’Aversa –, ci deve far affrontare la gara di domani con il massimo impegno. La semifinale di Coppa Italia è un risultato storico ma il nostro obiettivo rimane la salvezza, ragioniamo solo su domani. Il Como va affrontato con massimo rispetto, ce la giocheremo contro un avversario sulla carta superiore a noi ma abbiamo dimostrato di potercela giocare con chiunque. Dovremo essere coraggiosi e non perdere il nostro Dna. L’entusiasmo ci deve aiutare per uscire da una posizione di classifica che non ci soddisfa. Non dobbiamo sprecare energie guardando le altre partite, pensiamo alla singola gara: sappiamo che i nostri punti li dovremo comunque fare. Concentriamoci su noi stessi e non sugli avversari. Tutte le nostre energie devono essere rivolte alla partita con il Como”.