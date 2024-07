Empoli quarta stagione serie A: al via ritiro e abbonamenti

EMPOLI – Empoli quarta stagione serie A, al via il ritiro degli azzurri guidati dal neo tecnico Roberto D’Aversa e la campagna abbonamenti per la stagione 2024-2025.

Quarta storica stagione consecutiva in serie A dopo la salvezza ottenuta last minute al Castellani con la Roma con il tecnico Davide Nicola, partito per Cagliari con Sebastiano Luperto.

E dopo la presentazione del progetto di restyling dello stadio, con un Castellani completamente coperto da 18mila posti.

Una quarta stagione che per i toscani vede il debutto in campionato sabato 17 agosto alle ore 20.45 allo stadio Castellani con Empoli-Monza.

Seconda giornata domenica 25 agosto alle ore 20.45 Roma-Empoli. Terza giornata Bologna-Empoli sabato 31 agosto alle 18.30.

Con amichevole con la Sampdoria sabato 3 agosto al Castellani.

Empoli in partenza per Bressanone, in ritiro da giovedì 18 luglio a venerdì 26 luglio.

E giovedì 18 luglio parte la campagna abbonamenti dell’Empoli ‘4 ALL OF US ANCORA INSIEME’per la stagione 2024/25.

Due amichevoli durante il ritiro: contro i tedeschi dell’FC Ingolstadt 04 sabato 20 luglio alle ore 18.00 a Caldaro sulla Strada del Vino, nella provincia autonoma di Bolzano.

E l’amichevole a porte chiuse con lo Spezia venerdì 26 luglio alle ore 15.00 a Naz-Sciaves. A porte chiuse, spiega la società, “in seguito alla valutazione degli organi di pubblica sicurezza in merito alla conformazione dell’impianto sportivo di Naz-Sciaves”.

Dunque campagna abbonamenti al via per gli azzurri di D’Aversa.

“Di nuovo insieme al Carlo Castellani Computer Gross Arena, di nuovo una stagione da vivere in Serie A, la quarta consecutiva nella massima serie, in quello stadio che anno dopo anno ci ha regalato tante gioie e tanti momenti indimenticabili. Pronti a vivere un’altra annata, a sostenere l’Empoli come da sempre il popolo azzurro ha fatto”, sottolinea la società guidata dal presidente Corsi.