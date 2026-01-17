Destini opposti verso il derby: la Carrarese espugna il Partenio, Empoli ko in casa col SudTirol

È un sabato di umori opposti per il calcio toscano. Mentre la Carrarese festeggia un colpo esterno di platino, l’Empoli deve fare i conti con una sconfitta interna che brucia. Ecco com’è andata sui due campi.

Avellino – Carrarese 1-2

AVELLINO – La Carrarese compie il blitz perfetto. Espugnato il “Partenio-Lombardi” con una prestazione di carattere e cinismo. L’Avellino parte forte, ma la squadra di Calabro ha il merito di non disunirsi e ribaltare lo svantaggio iniziale. Finisce 1-2, un risultato preziosissimo che lancia i toscani verso il derby con l’Empoli.

L’avvio è di marca irpina. Al 2′ Biasci gela Fiorillo con un destro secco dal limite: 1-0 Avellino. Sembra l’inizio di una giornata difficile, invece la reazione gialloazzurra è veemente. Al 13′ Rubino pareggia i conti: destro chirurgico nell’angolino su assist di sponda di Abiuso. La partita è viva, con occasioni da ambo le parti (traversa sfiorata da Hasa e chance per Missori) e un po’ di nervosismo in panchina. Allo scadere del primo tempo, Daffara salva su un gran tiro a giro di Hasa.

Nella ripresa i ritmi calano, ma la Carrarese resta in agguato. Al 71′ l’episodio decisivo: Zuelli calcia da fuori, Daffara respinge corto e Abiuso è un falco nel tap-in vincente. È il gol dell’1-2. L’Avellino prova il tutto per tutto con gli ingressi di Patierno e Favilli. All’81’ arriva la palla del possibile pareggio proprio sui piedi di Patierno: destro a botta sicura, ma Fiorillo compie un miracolo di piede e blinda il risultato.

Il finale è un forcing disperato dei padroni di casa, ma la difesa toscana regge l’urto. Al triplice fischio è festa grande per la Carrarese: tre punti pesanti conquistati su un campo difficile, il miglior biglietto da visita per il prossimo derby.

Il tabellino

AVELLINO (3-5-2)

: Daffara; Simic, Cancellotti, Fontanarosa; Missori, Palumbo (63’ Sounas), Paliero, Besaggio, Sala; Tutino (46’ Russo), Biasci (63’ Patierno). All. Biancolino.

CARRARESE (3-5-1-1): Fiorillo; Illanes, Oliana, Calabrese; Bouah (33’ Zanon), Hasa, Rubino (62’ Melegoni), Schiavi, Belloni (62’ Cicconi); Zuelli (86′ Parlanti); Abiuso (86′ Finotto). All. Calabro.

RETI: 2’ Biasci (A), 13’ Rubino (C), 71’ Abiuso (C).

NOTE: Ammoniti: Rubino (C), Oliana (C).

Empoli – Sudtirol 0-1

EMPOLI – Il SudTirol sbanca il Castellani. Un colpo esterno pesantissimo per la squadra di Castori, che capitalizza al massimo un primo tempo giocato con maggiore intensità e ordine. All’Empoli non basta una ripresa arrembante: il muro eretto da Adamonis regge fino al novantatesimo.

L’avvio è tutto di marca ospite. I toscani appaiono disattenti in impostazione e scarichi in avanti, lasciando campo alle ripartenze avversarie. L’episodio chiave arriva al minuto 24. Casiraghi pennella un corner perfetto sul secondo palo, Pecorino svetta su tutti e di testa batte Fulignati per il gol dello 0-1. È la rete che decide il match. L’Empoli fatica a reagire e rischia ancora su un sinistro di Casiraghi, salvato in tuffo dal portiere azzurro.

Nella ripresa la musica cambia. Dionisi prova a scuotere i suoi inserendo Shpendi e Ignacchiti. I padroni di casa alzano il baricentro e sfiorano il pari. Prima Haas fa la barba al palo con un tiro di prima intenzione (proteste per un tocco di mano di Molina giudicato non punibile), poi Nasti impegna il portiere. Ma la vera svolta mancata è al 65′: miracolo istintivo di Adamonis che respinge un colpo di testa ravvicinato di Guarino su cross di Elia.

Castori blinda il risultato con i cambi. C’è spazio per i nuovi acquisti: dentro Frigerio, Crnigoj e soprattutto Simone Verdi, all’esordio assoluto con la nuova maglia. Il finale è un assedio confuso dell’Empoli. Ci provano fino all’ultimo secondo, ma la difesa altoatesina non trema. Al triplice fischio è festa SudTirol: tre punti d’oro conquistati con cinismo e solidità. Per l’Empoli, una battuta d’arresto che deve far riflettere.

Il tabellino

EMPOLI (3-4-2-1

): Fulignati; Lovato, Guarino, Obaretin; Ceesay (59’ Shpendi), Haas (59’ Ignacchiti), Ghion (72’ Degli Innocenti), Moruzzi; Elia (72’ Ebuehi), Ilie (80’ Popov); Nasti. All. Dionisi.

SUDTIOROL (3-5-2): Adamonis; El Kaouakibi; Kofler, Veseli: Molina, Tait (67’ Frigerio), Tronchin, Casiraghi (63’ Crnigoj), Zedadka (74’ Davi); Merkaj (68’ Verdi), Pecorino (63’ Odogwu). All. Castori.

RETI: 24’ Pecorino (S).

NOTE: Ammoniti: Zedadka (S), Merkaj (S), Tait (S), Verdi (S), Tronchin (S).