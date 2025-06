Luciano Spalletti ritorna alle radici ad Avane dopo l’esonero dalla nazionale

Getting your Trinity Audio player ready...

EMPOLI – Dopo l’esonero da commissario tecnico della nazionale italiana, nonostante l’ultima vittoria contro la Moldavia, Luciano Spalletti ha deciso di ritrovare serenità nel luogo a lui più caro: la sua Avane.

Ieri sera (10 giugno) l’ex xt è stato accolto come ospite d’onore alla cena di fine stagione dell’Avane Calcio. Si tratta di una piccola ma storica realtà dilettantistica di Empoli, con cui Spalletti ha un legame profondo e duraturo. Un ritorno alle radici all’insegna della semplicità, dell’amicizia e di un affetto mai venuto meno.

Un ritorno alle radici per dimenticare le delusioni azzurre

Il ritorno di Luciano Spalletti ad Avane, sebbene inatteso per qualcuno, è apparso perfettamente naturale a chi conosce bene l’uomo e il suo legame profondo con questo luogo. Avane, infatti, non rappresenta solo il punto di partenza della sua crescita personale e calcistica, ma è anche la società in cui il fratello Marcello – scomparso alcuni anni fa – ha investito tempo, passione e competenza, ricoprendo ruoli da allenatore e dirigente.

È anche grazie al “grande cuore di Spalletti”, come sottolineano molti addetti ai lavori, che l’Avane ha conosciuto negli ultimi anni una significativa crescita, sia dal punto di vista tecnico che infrastrutturale, affermandosi come una realtà di riferimento per il calcio giovanile empolese.

Per l’allenatore che due stagioni fa ha portato il Napoli alla conquista dello Scudetto, la serata di ieri ha avuto un sapore particolarmente intenso. Dopo le recenti delusioni con la Nazionale, Spalletti è stato accolto con calore dagli amici di sempre. Si è creato un clima di affetto sincero, tra strette di mano, abbracci e sorrisi. Non sono mancati i momenti di leggerezza, ma soprattutto e con i giovani calciatori presenti. Erano entusiasti di incontrare un protagonista della storia del calcio italiano.

Spalletti si è concesso generosamente, mostrando quel sorriso che, dopo le ultime battute d’arresto dell’Italia, sembrava un po’ smarrito. Il suo ritorno ad Avane ha rappresentato molto più di una visita. È stato un gesto autentico che ribadisce l’intenso legame con le sue radici, con la comunità e con il campo dove tutto è cominciato.