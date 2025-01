Use Empoli, contro Spezia la partita perfetta

Getting your Trinity Audio player ready...

Use Computer Gross – Spezia Basket Club 94-67 (25-18, 41-33 65-48) USE COMPUTER GROSS: Giannone 18, Baldacci 1, Baccetti 2, Sesoldi 8, Rosselli 23, Ramazzotti 8, De Leone 9, Quartuccio 1, Tosti 1, Marini, Regini, Maric 27. All. Valentino (ass. Elmi/Cappa).

SPEZIA BASKET CLUB: Carpani 11, Ramirez 6, Vespa, Gogishvili 4, Merlo 9, Loschi 16, Morciano 10, Tedeschi 2, Dias 9. All. Mori (ass. Toffi)

ARBITRI: Cavasin di Rosignano Marittimo e Pampaloni di Terranuova Bracciolini EMPOLI – Nella giornata più difficile, l’Use Computer Gross più bella contro La Spezia, squadra di grande talento, annichilita da una prestazione difensiva perfetta o quasi. Finisce 94-67 ma soprattutto finisce con cinque ragazzi del vivaio in campo, ragazzi che, nel momento del bisogno, rispondono presente spazzando via i dubbi e le paure che avevano turbato la notte di Luca Valentino. Senza Mazzoni, con Sesoldi influenzato e Quartuccio alle prese con un problema al ginocchio il tecnico chiama in causa i suoi ragazzi, quelli che assieme ai tecnici del vivaio stanno crescendo anno dopo anno. La risposta è sotto gli occhi di tutti e chi non è al palazzetto la può capire dal risultato.

Il tutto senza dimenticare il resto della banda, quello che ormai non fa più notizia come i vari Rosselli (tripla doppia con 23 punti, 10 assist e 12 rimbalzi), Maric tornato sui suoi livelli con 27 punti e un Giannone perfetto nel limitare il pericolo Loschi e con 18 punti sul tabellino personale.

Spezia parte con un paio di triple ma l’Use c’è e con Maric piazza un parziale di 8-0. Sulla bomba del croato per il 17-13, coach Mori annusa subito l’aria e chiama minuto ma Giannone, alla ripresa, ribadisce col 19-13. È il momento di Ramazzotti che timido non è. Oltre a far rifiatare Baccetti, prende subito un paio di tiri per far capire che non è in campo solo per raccontarlo poi agli amici ma per dare il suo, importante contributo. Un gioco da 3 di Rosselli è il più 10 (25-15) ed al 10′ siamo 25-18. Il secondo tempino è l’unico equilibrato (finirà 16-15) ed è il solo nel quale, dopo il più 13 di Baccetti, La Spezia torna sul meno 5 (38-33 con Loschi). Ecco Rosselli che chiude il secondo tempino con la tripla del 41-33 ed apre il terzo con un 6-0 che, sul 47-33, riobbliga Mori al minuto.

Tanto per capire come giochino i biancorossi in difesa il parziale è di 20-6 con gli ospiti che, come accennano a passare a zona, prendono subito la tripla di Giannone. Maric diverte e si diverte mettendo il più 22 ed un numero di Ramazzotti dopo la tripla di Rosselli manda le squadre all’ultimo riposo sul 65-48. La Computer Gross molla le briglie nel tempino finale con 29 punti all’attivo. Il divario lievita sempre più così come i giovani in campo. Prima ci sono Ramazzotti (per lui 8 personali), Tosti e Regini, poi anche Marini e Baldacci che chiudono col 94-67 finale. È tutto fin troppo bello. E per fortuna vero.